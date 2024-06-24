Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Країни ЄС схвалили перший транш у розмірі до € 1,4 млрд на військову допомогу Україні

24 червня 2024, 13:27
Країни ЄС схвалили перший транш у розмірі до € 1,4 млрд на військову допомогу Україні
Джерело: pixabay
Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай відбувається у випадку з ЗСУ, а на пряму закупівлю зброї, зокрема боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

ЄС 24 червня схвалив перший транш військової допомоги Україні у розмірі до €1,4 мільярда, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Про це виданню Politico сказали дипломатичні джерела.

Гроші спрямовують в Україну через Фонд допомоги Україні (UAF), але платежі досі блокувались Угорщиною.

Зараз юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити цих платежів, адже утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили чиновники.

Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай відбувається у випадку з ЗСУ, а на пряму закупівлю зброї, зокрема боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.

Країни мали час до 11:00, щоб висловити свою думку, і жодна з них не проголосувала проти, згідно з внутрішнім повідомленням Ради ЄС. Рішення не потребувало одностайності, а це означає, що Угорщина не могла його заблокувати.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату €6,6 мільярда в рамках програми для ЗСУ як часткову компенсацію за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт «розлючений» тим, що сталося сьогодні.

Остаточна сума прибутку від заморожених активів, яка піде Києву, поки що незрозуміла, але дипломати кажуть, що вона коливається між €1,2 мільярда та €1,4 мільярда.

Офіційне оголошення очікується пізніше цього ж дня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед початком зустрічі заявив, що наступного тижня ЄС виділить на підтримку України першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів рф.

Боррель нагадав, що ці гроші призначені для військової підтримки України. "Рішення має бути ухвалене негайно, уникаючи будь-яких блокувань. Це те, що ми збираємося вирішити сьогодні", - додав він.

За його словами, наступного тижня надійде одна частина з цих 2,5 млрд євро. "Інша частина прийде за кілька тижнів", - сказав Боррель.

війнаЄвросоюздопомога Українізаморожені активи рф

Останні матеріали

Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Політика
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 червня 2024, 10:49
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Технології
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2024, 11:45
Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється