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Країни ЄС у 2020 році витратили на оборону рекордні 200 млрд євро

Витрати на оборону становили 1,5% від економічного виробництва 26 країн ЄС, що є позитивним показником для НАТО, який прагнув до 2% витрат для своїх союзників
Держави Європейського Союзу витратили майже 200 мільярдів євро на оборону в 2020 році, що є найбільшим показником з початку відстежування цих даних у 2006 році, але спільні інвестиції урядів скоротилися.
Країни ЄС у 2020 році витратили на оборону рекордні 200 млрд євро Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Європейське оборонне агентство (EDA) у звіті, на який посилається Reuters, передає "Європейська правда".

EDA, агентство ЄС, яке допомагає урядам блоку розвивати їхній військовий потенціал, повідомило, що загальні витрати країн Євросоюзу, за винятком Данії, яка не входить до військових проєктів ЄС, досягли 198 мільярдів євро, що на 5% більше, ніж у 2019 році.

Витрати на оборону становили 1,5% від економічного виробництва 26 країн ЄС, що є позитивним показником для НАТО, який прагнув до 2% витрат для своїх союзників. Більшість членів ЄС також є членами НАТО, але хочуть мати можливість діяти незалежно від Сполучених Штатів, коли це необхідно.

Однак у звіті EDA відзначається падіння спільних витрат, незважаючи на оборонний пакт ЄС, підписаний наприкінці 2017 року, щоб спробувати об’єднати ресурси та покласти край конкуренції між національними галузями, яка послабила попередні оборонні зусилля.

"Тенденція до зниження європейських витрат на спільну роботу викликає особливе занепокоєння", - сказав виконавчий директор EDA Іржі Седіві у звіті, у якому було виявлено зниження спільних закупівель обладнання на 13% у порівнянні з 2019 роком до 4,1 мільярда євро, що є третім найнижчим значенням, зафіксованим агентством.

Купуючи обладнання в минулому році, уряди ЄС в основному укладали угоди самостійно, не досягаючи зобов’язань, взятих у пакті 2017 року щодо того, щоб трохи більше третини таких закупівель здійснювалося спільно з іншими членами Євросоюзу.

У той час як ЄС також запустив спільний фонд зброї, працює над 60 спільними військовими проєктами та прагне узгодити нові сили швидкого реагування, інвестиції в оборонні дослідження та технології також залишаються розрізненими, а країнам бракує співпраці, повідомляє EDA.

Нагадаємо, що ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності

 
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06 12 2021 13:10
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