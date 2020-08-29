Краще не купатися: на Гаваях знайшли озеро з температурою води у понад 80 °C
Про це повідомляє портал Volcano Discovery, зазначає "Громадське".
Озеро минулого року помітили в кратері вулкану пілоти вертольотів, що протікали над ним. Відтоді фахівці почали уважно стежити за об’єктом, використовуючи супутники NASA.
Фото: Hawaiian Volcano Observatory
На Гаваях знайшли озеро з температурою води у понад 80 °C
Фото: Hawaiian Volcano Observatory
Виявилося, що рівень води в озері постійно зростає, а цього року в серпні вчені встановили, що воно є і однією з найгарячіших водойм у світі: температура води в озері дорівнює 80 - 85 °C.
Для вчених це озеро є поки що загадкою. У світі існує всього декілька настільки гарячих вулканічних озер. Зараз Геологічна служба США (USGS) уважно стежить за озером і вивчає залишкове тепло біля основи і в сусідніх газових вентиляційних отворах, які можуть нагрівати водойму. Хоча вулкан Кілауеа не виказує ознак швидкого виверження, експерти відзначають, що зміни температури озера "можуть бути провісниками майбутніх небезпек".
Озера на вершині вулкану становить також велику небезпеку в майбутньому, оскільки магма, взаємодіючи з водою, може у деяких випадках викликати потужні парові вибухи.
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