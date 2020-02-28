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"Краще знизити податки бізнесу": Мінфін виступив проти виділення 90 млрд грн на підтримку економіки

Міністерка фінансів Оксана Маркарова розкритикувала цю ідею у коментарі під відповідною пропозицією міністра розвитку економіки Тимофія Милованова у Facebook
У Міністерстві фінансів України виступили проти ідеї Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виділити понад 90 мільярдів гривень протягом наступних трьох років на державну підтримку економіки.
"Краще знизити податки бізнесу": Мінфін виступив проти виділення 90 млрд грн на підтримку економіки Фото: Економічна правда

Так, міністерка фінансів Оксана Маркарова розкритикувала цю ідею у коментарі під відповідною пропозицією міністра розвитку економіки Тимофія Милованова у Facebook, повідомляє "Громадське".

"Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для усього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних", - заявила міністерка.

За її словами, бізнесу наразі потрібні рівні умови та верховенство права. Збільшення ж видатків бюджету на підтримку окремих категорій бізнесу у Мінфіні вважають помилкою.

Зазначимо, що пропозиція про виділення 90 мільярдів гривень була опублікована Мінекономіки 27 лютого. Цю пропозицію відомство прагне включити до бюджету на наступні 3 роки - 2021-2023 роки. Водночас цей бюджет ще мають погодити в уряді та парламенті.

Відповідні кошти, сума яких рівна річному бюджету Міністерства внутрішніх справ (поліції, Національної гвардії, ДСНС та інших служб міністерства), Мінекономіки планує виділити на підтримку аграріїв та деяких видів промисловості, а також на державну підтримку експорту.

Нагадаємо, що компаніям, які інвестують у бізнес, планують відшкодовувати податки

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28 02 2020 09:07
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