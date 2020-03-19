Крематорій Бергамо не справляється з трупами: тіла вивозять в інші міста військовими машинами
У Бергамо зафіксували щонайменше 93 випадки смерті від коронавірусу, оскільки випадки продовжують невпинно зростати щодня, повідомляє goqradio.com з посиланням на інформаційне агентство Ansa, передає 24 КАНАЛ.
Мер Бергамо Джорджіо Горі заявив, що справжня кількість смертей, пов’язаних із коронавірусом, може бути більшою, оскільки багато людей із відповідними симптомами померли перед тестуванням.
"Крематорій Бергамо, який працює на повну потужність, 24 години на добу, може кремувати 25 загиблих. Зрозуміло, що він не міг протистояти цифрам останніх днів",– заявив прессекретар місцевої влади.
Труни з тілами померлих з Бергамо зараз перевозять у крематорії в Модені, Акві-Терме, Домодоссолі, Пармі, П'яченці та низці інших міст.
Після того, як тіла будуть кремовані, прах повернуть до Бергамо.
A #Bergamo hanno dovuto chiamare l'esercito per caricare camion e camion di bare da destinare a crematori fuori regione. Prima di lamentarvi della proroga del #lockdown riguardatevi sto video in loop.#coronavirusitalia pic.twitter.com/ofR1raGVTb— Alessandro Zanoni (@AlexZan87) March 19, 2020
У понеділок журналісти Reuters були свідками двох похоронів на годину, протягом шести годин. Багатьох загиблих не змогли поховати, оскільки попит занадто великий. Тож тіла відвезли до каплиці всередині церкви на кладовищі.
Труни вже заповнили два лікарняних морги та могильник кладовища.
Родичам було дозволено в'їхати на кладовище, щоб висловити свою повагу, але в обмеженій кількості та з рекомендованою кількістю відстані між собою, щоб запобігти поширенню вірусу.
Тим часом щоденний некролог місцевої газети збільшився з 2 – 3 сторінок до 10.
У мережі з'явилось відео, як італієць гортає некролог місцевої газети Бергамо, який налічує саме 10 сторінок.
Водночас ексглава МЗС України Павло Клімкін опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото з військовими машинами в Італії, що перевозять тіла загиблих від коронавірусу.
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