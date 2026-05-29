кремль хоче завезти до Вірменії 100 тис. виборців для голосування проти Пашиняна

росія планує напередодні парламентських виборів у Вірменії скерувати до країни десятки тисяч громадян Вірменії.

За даними ЗМІ, росія активізувала зусилля з підриву шансів лідера Вірменії на переобрання наступного місяця, побоюючись, що його перемога може закріпити переорієнтацію колишньої радянської республіки на Захід. У москві хочуть, щоб вони проголосували на виборах за конкурентів чинного прем'єра Нікола Пашиняна. Як пише агентство, у кремлі побоюються, що його перемога може закріпити переорієнтацію колишньої радянської республіки на Захід.

За словами співрозмовників Reuters, російська влада оцінила вартість перевезення 100 тис. виборців приблизно в $50 млн. До середини травня кремль розподілив між російськими регіонами квоти – скільки вірмен потрібно скерувати з кожного – і вимагав від місцевої влади звіту про підготовку.

Агентству не вдалося встановити, чи такий план реалізують і чи його буде достатньо, щоб скоротити значний розрив між лідерами.

Опитування, проведене на початку цього місяця, засвідчило, що партія Пашиняна "Громадянський договір" посідає перше місце, здобувши приблизно 30% голосів. "Сильна Вірменія" його найближчого суперника на виборах Самвела Карапетяна посідає друге місце з великим відривом – у неї приблизно 6%.