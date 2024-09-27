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кремль намагається протистояти кліматичному порядку за допомогою газу і ядерної енергії – Reuters

27 вересня 2024, 16:11
кремль намагається протистояти кліматичному порядку за допомогою газу і ядерної енергії – Reuters
Фото: EPA/UPG
У росії найбільші в світі запаси природного газу.

Заяви російського політика можуть стати провісником потенційних зіткнень на кліматичному саміті ООН COP29, який має відбутися вже в листопаді в Азербайджані.

Про це заявив заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, передає агенція Reuters.

росія буде переслідувати власні цілі, пов'язані з кліматом, і висуватиме свої пропозиції щодо боротьби з глобальним потеплінням як альтернативу порядку денному, що просувається Заходом.

Стосунки між росією та Заходом знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття через вторгнення в Україну, і вони мають розбіжності з багатьох питань, включаючи клімат.

росія має найбільші у світі запаси природного газу і працює над новою енергетичною стратегією до 2050 року.

"В нашій енергетичній стратегії ми врахуємо ті (кліматичні) заходи, які не вплинуть на наш потенціал розвитку, і ми закликатимемо дружні країни робити те саме", - заявив Сорокін.

За його словами, енергоефективність має великий потенціал як спосіб розв'язання кліматичної кризи.

"В росії у нас потенціал енергозбереження становить 20-30%. Це конструктивний спосіб скоротити викиди, а не захаращувати все вітряками та сонячними батареями. Деякі з реалістичних заходів - це використання чистих ресурсів, які у нас є. Наприклад, газу, ядерної енергії або гідроенергії", - сказав Сорокін.

В росії часто заявляли, що використання природного газу нібито повністю сумісне з глобальними цілями боротьби зі зміною клімату, і заявляла, що він має залишатися ключовим елементом енергоспоживання.

В той же час кліматологи заявляють, що зростання видобутку природного газу, в основному метану, стає одним з основних факторів зміни клімату, і що плани щодо розширення галузі можуть завадити зусиллям щодо обмеження викидів парникових газів.

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що розробка нових копалин палива неможлива, якщо світ хоче залишатися в межах підвищення на 1,5 градусів від доіндустріальних температур, що було підтверджено країнами на переговорах щодо клімату Cop26 в Глазго.

 
Росіягазклімат

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