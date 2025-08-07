кремль намагається використати візит спецпредставника США для впливу на політику Трампа – ISW

кремль вдається до маніпуляцій, аби показати себе хорошим перемовником та послабити тиск США на путіна щодо мирних переговорів.

кремль не полишає спроб вплинути на політику США щодо війни в Україні. Цього разу — через візит американського спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до москви та його розмову з президентом росії владіміром путіним.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російська влада використала цю зустріч з метою створити розкол в адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. російські пропагандисти прагнуть зобразити Віткоффа як раціонального перемовника, водночас Трампа подають як ірраціонального.

Зокрема, депутат Держдуми Грігорій Карасін назвав позицію Трампа "емоційною", а результати зустрічі з Віткоффом — «конкретними». Перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Алєксєй Чепа припустив, що візит американського представника начебто був спробою Трампа знизити градус напруги між державами після нещодавніх «ультиматумів» США.

російський мільйонер і член Ради з прав людини Алєксандр Коц звинуватив американського президента в щоденних ультиматумах, а також зазначив, що кремль надасть США пропозицію, яку Трамп сприйме як «маленьку перемогу».

В ISW зазначили, що кремль неодноразово намагався посіяти розбіжності між Україною та її союзниками, а також між США і Європою, в рамках ширших зусиль з обмеження підтримки України. Аналітики припускають, що цього разу росія застосовує схожу інформаційну тактику щодо адміністрації Трампа, щоб підірвати поточні зусилля США примусити путіна взяти участь у змістовних перемовинах про припинення війни.

У ISW також наголосили, що кремль, ймовірно, намагається змусити США піти на односторонні поступки у війні, зокрема сприяти укладенню американо-російських економічних угод на користь росії без дотримання попередніх умов Трампа щодо припинення вогню та мирних переговорів.

Деталі та підсумки переговорів путіна з Віткоффом наразі залишаються невідомими. Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що зустріч була "конструктивною" та супроводжувалася "сигналами" щодо України.

Зі свого боку Трамп заявив, що переговори були "дуже продуктивними". Президент США назвав їх "значним кроком уперед", підкресливши необхідність припинення війни росії проти України.