Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

кремль намагається використати візит спецпредставника США для впливу на політику Трампа – ISW

07 серпня 2025, 12:09
кремль намагається використати візит спецпредставника США для впливу на політику Трампа – ISW
Фото: Reuters
кремль вдається до маніпуляцій, аби показати себе хорошим перемовником та послабити тиск США на путіна щодо мирних переговорів.

кремль не полишає спроб вплинути на політику США щодо війни в Україні. Цього разу — через візит американського спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до москви та його розмову з президентом росії владіміром путіним.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російська влада використала цю зустріч з метою створити розкол в адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. російські пропагандисти прагнуть зобразити Віткоффа як раціонального перемовника, водночас  Трампа подають як ірраціонального.

Зокрема, депутат Держдуми Грігорій Карасін назвав позицію Трампа "емоційною", а результати зустрічі з Віткоффом — «конкретними». Перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Алєксєй Чепа припустив, що візит американського представника начебто був спробою Трампа знизити градус напруги між державами після нещодавніх «ультиматумів» США.

російський мільйонер і член Ради з прав людини Алєксандр Коц звинуватив американського президента в щоденних ультиматумах, а також зазначив, що кремль надасть США пропозицію, яку Трамп сприйме як «маленьку перемогу».

В ISW зазначили, що кремль неодноразово намагався посіяти розбіжності між Україною та її союзниками, а також між США і Європою, в рамках ширших зусиль з обмеження підтримки України. Аналітики припускають, що цього разу росія застосовує схожу інформаційну тактику щодо адміністрації Трампа, щоб підірвати поточні зусилля США примусити путіна взяти участь у змістовних перемовинах про припинення війни.

У ISW також наголосили, що кремль, ймовірно, намагається змусити США піти на односторонні поступки у війні, зокрема сприяти укладенню американо-російських економічних угод на користь росії без дотримання попередніх умов Трампа щодо припинення вогню та мирних переговорів.

Деталі та підсумки переговорів путіна з Віткоффом наразі залишаються невідомими. Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що зустріч була "конструктивною" та супроводжувалася "сигналами" щодо України. 

Зі свого боку Трамп заявив, що переговори були "дуже продуктивними". Президент США назвав їх "значним кроком уперед", підкресливши необхідність припинення війни росії проти України.

війнаДональд ТрампКремльпереговориСтів Віткофф

Останні матеріали

Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється