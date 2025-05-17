"кремль не хоче миру. Він хоче війни": глава МЗС Чехії відреагував на трагедію у Білопіллі
17 травня 2025, 18:15
Ян Ліпавський вкотре підкреслив на неготовності путіна до миру
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на російську атаку на рейсовий автобус у Білопіллі Сумської області і наголосив, що російський терор свідчить про ставлення рф до переговорів про припинення вогню.
Про це Ліпавський написав у соцмережі Х.
"У Стамбулі ще навіть не прибрали стільці після переговорів про припинення вогню між Україною та росією, коли Кремль убив 9 мирних жителів у Сумській області", — ідеться у повідомленні.
Ліпавський наголошує, що внаслідок атаки армії рф на цивільний автобус загинули та постраждали люди, які їхали з родинами.
"Ось наскільки серйозно путін ставиться до мирних переговорів. кремль не хоче миру. Він хоче війни", — наголосив Ліпавський.