"кремль не хоче миру. Він хоче війни": глава МЗС Чехії відреагував на трагедію у Білопіллі

Ян Ліпавський вкотре підкреслив на неготовності путіна до миру

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на російську атаку на рейсовий автобус у Білопіллі Сумської області і наголосив, що російський терор свідчить про ставлення рф до переговорів про припинення вогню.

Про це Ліпавський написав у соцмережі Х.

"У Стамбулі ще навіть не прибрали стільці після переговорів про припинення вогню між Україною та росією, коли Кремль убив 9 мирних жителів у Сумській області", — ідеться у повідомленні.