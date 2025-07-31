кремль не зупиниться на Україні: що кажуть експерти про ризик війни з НАТО

Передбачити, як саме почнеться або розвиватиметься наступна війна між росією та Заходом, практично неможливо.

Провідні дослідники глобальних конфліктів попереджають, що агресія росії проти України може перерости у більш масштабне зіткнення із Заходом, зокрема з країнами НАТО.

Про це йдеться у матеріалі Forbes з коментарем докторанта Каліфорнійського університету Спенсера Уоррена, який вивчає оборонні стратегії кремля.

За словами Уоррена, передбачити, як саме почнеться або розвиватиметься наступна війна між росією та Заходом, практично неможливо. Він наголошує, що навіть незначна подія — як-то випадковий авіаудар або вбивство високопосадовця під час візиту до України — може стати спусковим гачком до регіонального або навіть глобального конфлікту.

"Якщо російські війська завдадуть удару по складах зброї в Польщі, або випадково зіб'ють літак НАТО, війна може миттєво вийти за межі України", — каже Уоррен.

На його думку, Кремль міг би наважитись на блискавичний напад на одну з країн Балтії, розраховуючи завершити бойові дії до того, як Захід встигне відреагувати. Він також порівнює риторику сучасних російських націоналістів із раннім нацизмом, підкреслюючи, що вони відкрито заявляють про наміри "повернути землі колишньої російської імперії".

Вчений підтримує попередження генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який нещодавно заявив, що росія відновлює свої збройні сили, і попередив про можливу атаку на країни НАТО до кінця десятиліття. Уоррен зазначає, що хоча немає гарантій ефективного відновлення армії рф, темпи виробництва озброєнь і техніки викликають занепокоєння.

"росія виробляє величезну кількість матеріальних ресурсів. Якщо цей темп збережеться, вона може розширити свої військові можливості", — попереджає дослідник.

НАТО має реагувати вже

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Європа повинна терміново інвестувати в оборонну промисловість. Він закликав збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та вчетверо посилити системи ППО і ПРО.

"Військова машина путіна прискорюється, а не сповільнюється", — заявив він під час виступу в Лондоні.

Експерти погоджуються: зволікання Заходу може дати кремлю час для зміцнення і реалізації нового етапу агресії, який може охопити не лише Україну, а й інші держави Європи.