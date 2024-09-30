кремль планує в 2025 збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це – ISW

російські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед населення рф.

Влада рф планує збільшення оборонних витрат наступного року, хоча кремлівські чиновники, схоже, наголошують на запланованих соціальних витратах, уникаючи обговорення збільшення оборонних витрат.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Кабінет міністрів рф схвалив 29 вересня проект федерального бюджету на 2025-2027 роки і подасть його до Державної думи до 1 жовтня. У проекті бюджету зазначено, що федеральні доходи росії, як очікується, зростуть майже на 12% у 2025 році порівняно з 2024 роком, а частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті збільшиться до 73%", - пишуть аналітики.

Агентство Bloomberg також писало, що ознайомилося з проектом трирічного бюджету, який показав, що російський уряд планує витратити 13,2 трильйона рублів ( $140 млрд) на оборону в 2025 році - це більше, ніж 10,4 трильйона рублів ( $110 млрд), запланованих на 2024 рік.

тако ж в агенстві заявили, що витратити росії на національну оборону і внутрішню безпеку в 2025 році більші, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку разом узяті.

В той же час кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трильйона рублів ($117 мільярдів) у 2024 році до 12,9 трильйона рублів ($136 мільярдів) у 2025 році.

Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін заявив 24 вересня, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проектів.

Міністр фінансів рф Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну військову операцію" росії, але підкреслив, що 40 трильйонів рублів ( 424 мільярдів доларів) підуть на 19 національних проектів протягом шести років - вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік. Силуанов також підкреслив, що росія планує витратити 180 мільярдів рублів ($1,9 мільярда) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.

ISW підкреслює, що кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підтримувати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу кремля до соціальних проектів.