кремль планує в 2025 збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це – ISW
Влада рф планує збільшення оборонних витрат наступного року, хоча кремлівські чиновники, схоже, наголошують на запланованих соціальних витратах, уникаючи обговорення збільшення оборонних витрат.
Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.
Кабінет міністрів рф схвалив 29 вересня проект федерального бюджету на 2025-2027 роки і подасть його до Державної думи до 1 жовтня. У проекті бюджету зазначено, що федеральні доходи росії, як очікується, зростуть майже на 12% у 2025 році порівняно з 2024 роком, а частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті збільшиться до 73%", - пишуть аналітики.
Агентство Bloomberg також писало, що ознайомилося з проектом трирічного бюджету, який показав, що російський уряд планує витратити 13,2 трильйона рублів ( $140 млрд) на оборону в 2025 році - це більше, ніж 10,4 трильйона рублів ( $110 млрд), запланованих на 2024 рік.
тако ж в агенстві заявили, що витратити росії на національну оборону і внутрішню безпеку в 2025 році більші, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку разом узяті.
В той же час кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трильйона рублів ($117 мільярдів) у 2024 році до 12,9 трильйона рублів ($136 мільярдів) у 2025 році.
Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін заявив 24 вересня, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проектів.
Міністр фінансів рф Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну військову операцію" росії, але підкреслив, що 40 трильйонів рублів ( 424 мільярдів доларів) підуть на 19 національних проектів протягом шести років - вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік. Силуанов також підкреслив, що росія планує витратити 180 мільярдів рублів ($1,9 мільярда) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.
ISW підкреслює, що кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підтримувати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу кремля до соціальних проектів.