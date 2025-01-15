кремль посилює тиск на "небажані" ЗМІ на тлі страху нестабільності режиму – розвідка Британії
Розвідка Великої Британії проаналізувала те, як москва посилила тиск і контроль над засобами масової інформації від початку повномасштабної війни проти України.
Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії в соцмережі X (Twitter).
"Штрафи покликані стримувати і залякувати тих у росії, хто співпрацює з незалежними ЗМІ і відкидає підконтрольні уряду наративи, що поширюються через підконтрольні державі ЗМІ.
"Російські зусилля з обмеження незалежних ЗМІ, найімовірніше, триватимуть протягом усього конфлікту, що свідчить про підвищену чутливість керівництва країни до потенціалу конфлікту впливати на стабільність режиму", – йдеться в дописі.
Минулого року російські суди наклали велику кількість штрафів на журналістів або читачів ЗМІ, які російська влада оголосила "небажаними".
В своєму аналізу розвідка опирається на дані російської незалежної медіаорганізації "Медіазона".
Більшість цих штрафів було накладено на видання "Meduza", а також на "Радіо Свобода", що фінансується США, і телеканал "Дождь", що перебуває у вигнанні.
Також штрафи були накладені на авторів, редакторів або коментаторів, які зробили внесок у публікації.
Штрафи майже напевно спрямовані на те, аби утримати незалежні ЗМІ від повідомлень, які суперечать або критикують офіційні російські наративи щодо російсько-українського конфлікту.
Британці також пишуть, що ця діяльність вписується в загальну картину посилення зусиль російського уряду з контролю над засобами масової інформації та подальшого обмеження свободи слова після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.