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кремль посилює тиск на "небажані" ЗМІ на тлі страху нестабільності режиму – розвідка Британії

15 січня 2025, 14:07
кремль посилює тиск на
В 2024 році суди наклали значку кількість штрафів на журналістів або читачів "небажаних" видань.

Розвідка Великої Британії проаналізувала те, як москва посилила тиск і контроль над засобами масової інформації від початку повномасштабної війни проти України. 

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії в соцмережі X (Twitter). 

"Штрафи покликані стримувати і залякувати тих у росії, хто співпрацює з незалежними ЗМІ і відкидає підконтрольні уряду наративи, що поширюються через підконтрольні державі ЗМІ. 

"Російські зусилля з обмеження незалежних ЗМІ, найімовірніше, триватимуть протягом усього конфлікту, що свідчить про підвищену чутливість керівництва країни до потенціалу конфлікту впливати на стабільність режиму", – йдеться в дописі. 

Минулого року російські суди наклали велику кількість штрафів на журналістів або читачів ЗМІ, які російська влада оголосила "небажаними". 

В своєму аналізу розвідка опирається на дані російської незалежної медіаорганізації "Медіазона".

Більшість цих штрафів було накладено на видання "Meduza", а також на "Радіо Свобода", що фінансується США, і телеканал "Дождь", що перебуває у вигнанні.

Також штрафи були накладені на авторів, редакторів або коментаторів, які зробили внесок у публікації.

Штрафи майже напевно спрямовані на те, аби утримати незалежні ЗМІ від повідомлень, які суперечать або критикують офіційні російські наративи щодо російсько-українського конфлікту. 

Британці також пишуть, що ця діяльність вписується в загальну картину посилення зусиль російського уряду з контролю над засобами масової інформації та подальшого обмеження свободи слова після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

 

Росіярозвідкавійна в Україні

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