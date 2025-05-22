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кремль віддає накази вбивати українських полонених – CNN

22 травня 2025, 10:32
кремль віддає накази вбивати українських полонених – CNN
Фото: АР
Українські військові перехопили переговори російських солдатів, де чутно наказ "захопити командира і вбити інших".

Це черговий доказ, що командування рф спеціально наказує військам страчувати бійців Сили оборони, що здаються в полон. 

Така тактика є жорстким порушенням міжнародного права, пише CNN

Телеканал отримав запис від офіцера української розвідки радіообмін окупантів, який збігається у часі з відзнятими кадрами дрону страти українських військових на Запоріжжі в листопаді того року. 

На відео видно шістьох солдатів, які лежали на землі обличчям донизу, щонайменше двох з них росіяни застрелили впритул, одного відвели вбік. 

На перехопленому ж розвідкою записі чутно, як російський командир розмовляє з солдатами на передовій. Командир шість разів наказав вбити українських військових. 

"Запитай, хто командир. Хто командир? Запитай. Візьміть командира в полон, а всіх інших вбийте", – заявив він. І пізніше кілька разів повторив наказ. 

Випадки вбивст українських полонених розслідує прокуратура. 

Чиновник, знайомий з ходом розслідування, сказав, що отримані журналістами перехоплення вивчаються в рамках провадження. 

Судовий експерт, який проаналізував аудіофайли, підтвердив CNN, що вони не були піддані маніпуляціям, а спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду або довільних страт Морріс Тідбалл-Бінц, розказав, що інциденти зі стратами українських полонених є серйозними порушеннями міжнародного права і на його думку, така поведінка могла бути санкціонована лише найвищою владою в рф. 

"Вони не відбувалися б у такій кількості і з такою частотою без наказів – або, принаймні, згоди – вищого військового командування, що в Росії означає президента", - сказав він. 

Станом на 5 травня Офіс генпрокурора відкрив 75 кримінальних проваджень за фактами ймовірних страт 268 українських військовополонених російськими загарбниками.

 
полонвійна в Україні

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