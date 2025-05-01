Прогноз за доходами від нафти і газу було знижено на 24% до 8,32 трлн рублів.

Мінфін рф підвищив прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% від ВВП з раніше очікуваних 0,5% через ймовірність низьких цін на нафту і газ.

План витрат на 2025 рік було збільшено на 830 млрд рублів, повідомляє агентство новин Reuters.

Прогноз за доходами від нафти і газу було знижено на 24% до 8,32 трлн рублів.

москва вже збільшила державні витрати на оборону 2025 року на чверть - до 6,3% ВВП через воєнну агресії проти України, що вже триває четвертий рік і це стало найвищим рівнем з часів Холодної війни.

Прогноз було опубліковано напередодні довгих свят, коли більшість росіян виїжджають за місто, і навряд чи звернули увагу на новину.

Такрож багато експертів вважають, що уряд немає виходу, окрім як підвищувати податки, урізати соціальні витрати та активно позичати кошти, якщо він хоче збалансувати майбутні бюджети без скорочення оборонних витрат.

В 2025 році рф уже підвищили деякі ключові податки, включно із соціально чутливим прибутковим податком і податком на прибуток компаній.

Світовий економічний спад також знижує попит на нафту і тягне ціни вниз, в квітні нафта подешевшала більш ніж на 11%.

Мінфін рф переглянув середню ціну нафти, закладену в розрахунки бюджету 2025 року, до 56 за барель із колишніх 69,70 доларів за барель.

Крім того, відомтсво вперше опублікувало сценарії високого ризику, згідно з якими міжнародні торговельні війни, спричинені протекціоністською політикою США, є ключовою загрозою для російської економіки.

В межах негативного сценарію зростання економіки рф 2025 року очікується на рівні 1,8%, порівняно з 2,5% у базовому прогнозі, який більшість економістів вважають занадто оптимістичним. У 2024 році економіка росії зросла на 4,3%.