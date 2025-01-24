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кремль вимагає анулювати обіцянку НАТО у Бухаресті про вступ України для завершення війни

24 січня 2025, 15:49
кремль вимагає анулювати обіцянку НАТО у Бухаресті про вступ України для завершення війни
Фото: Reuters
Саміті НАТО у Бухаресті відбувся ще в 2008 році.

Заступник міністра закордонних справ рф Олександр Грушко сказав, що одним із ключових елементів для завершення російсько-української війни є скасування обіцянки Альянсу про майбутній вступ України, який був ухвалений на саміті в Бухаресті ще в 2008 році.

Про це інформує російське агентство Интерфакс

"Потенційне членство України в НАТО унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки", - заявив заступник глави МЗС рф. 

"Для нас це один із ключових елементів можливої домовленості щодо конфлікту в Україні, це елемент, пов'язаний з усуненням корінних причин цього конфлікту. І ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й будемо наполягати на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу", – додав він. 

За його словами, катастрофічним для європейської безпеки рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено на найвищому рівні намір Альянсу прийняти Україну і Грузію.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного, стійкого, залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї", – констатував Грушко.

Нагадаємо, що в 2008 році на саміті НАТО у Бухаресті Україні і Грузії відмовили у наданні плану дій щодо членства в Альянсі, однак в кінці саміту було заявлено, що Україна та Грузія одного дня таки будуть членами НАТО.

Також раніше Рютте заявив, що НАТО має змінити траєкторію війни в Україні.

 

РосіяНАТОУкраїна

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