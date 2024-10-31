Крім військових, росія домовляється з КНДР і про цивільних для роботи на військових заводах – Зеленський

Також тривають переговори про постачання інженерних військ.

росія веде переговори з Північною Кореєю як щодо збільшення контингенту військових, так і залучення цивільних для роботи на території рф.

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

За його словами, спершу КНДР передала росії 3,5 млн артилерійських снарядів. Тоді були ракети.

"Зараз ми говоримо вже про контингент, який буде воювати на проти нас. На сьогодні нам відомо вже про те, що 3 тисячі військових Північної Кореї вже знаходяться у підготовчому таборі. Знаємо, що кількість буде збільшена найближчим часом до 12 тисяч. Солдати, офіцери.. Також окремо ми знаємо, що ведеться домовленість щодо постачання інженерних військ, а також цивільних, великої кількості цивільних від Північної Кореї, для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах рф", - розповів український президент.