"Кровопролиття в Україні" слід зупинити, а потім можна п'ять років вести мирні переговори – речник Ердогана Калин

Туреччина та особисто президент Реджеп Тайіп Ердоган готові взяти на себе роль у цьому питанні.

Спікер президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що його країна пропонує "припинити кровопролиття та вести переговори три-п'ять років".

Про це він повідомив на конференції із зовнішньої політики Туреччини, цитує його агентство Anadolu.

За його словами, довгостроковий мир між Україною та росією нібито можливий лише за умови нової масштабної угоди Москви та західних країн.

Він зазначив, що війну рф проти України "не можна сприймати лише з призми протистояння двох держав".

"Те, що відбувається в Україні, говорить про те, що росія і Захід перебувають у пошуку нового балансу сил. Важливо зупинити цю війну і віддати перевагу дипломатії. Необхідно докласти зусиль, щоб посадити сторони за стіл переговорів. Потрібно робити ставку на мир, а не війну", — сказав Калин.

Представник турецького лідера заявив, що світ не має дивитися на загибель людей в Україні.

"Замість того, щоб продовжити війну, зупинімось на варіанті трьох чи п'яти років мирних переговорів. Головне, зупинимо кровопролиття. Обговоримо можливості просування діалогу з урахуванням нинішньої ситуації", — резюмував він.