ПОЛІТИКА НОВИНИГолова ВМС Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив ряд заяв щодо ситуації навколо України. Зокрема, за його словами, Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Крим не повернеться Україні, а вступ Грузії до НАТО нерозумний: у Німеччині зробили нові заяви
Щодо того, що сталося в Україні. Кримський острів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт
Фото: twitter.com
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.
Він також зазначив, що Україні, аби вступити в НАТО, необхідно відповідати усім вимогам Альянсу. Наразі це неможливо через окупацію.
"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський острів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах.
Щодо Грузії, то її членство в Альянсі Шенбах, чомусь, вважає нерозумним, хоча "вона відповідає всім критеріям".
"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них", - сказав глава ВМС.
При цьому він зазначив, що мета Путіна - не "маленька смужка української землі", а розкол Євросоюзу та відновлення поваги, "якої він, ймовірно, навіть заслуговує".
"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні", - сказав голова ВМС Німеччини.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 01 2022 15:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зеленський прибув із візитом до Польщі
- ВІДЕО Зеленський звернувся до українців щодо агресії РФ і закликав не панікувати
- ФОТО Зеленський призначив нового посла у Литві
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі