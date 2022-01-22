Крим не повернеться Україні, а вступ Грузії до НАТО нерозумний: у Німеччині зробили нові заяви

Щодо того, що сталося в Україні. Кримський острів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт

Голова ВМС Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив ряд заяв щодо ситуації навколо України. Зокрема, за його словами, Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Він також зазначив, що Україні, аби вступити в НАТО, необхідно відповідати усім вимогам Альянсу. Наразі це неможливо через окупацію.

"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський острів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах.

Щодо Грузії, то її членство в Альянсі Шенбах, чомусь, вважає нерозумним, хоча "вона відповідає всім критеріям".

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них", - сказав глава ВМС.

При цьому він зазначив, що мета Путіна - не "маленька смужка української землі", а розкол Євросоюзу та відновлення поваги, "якої він, ймовірно, навіть заслуговує".

"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні", - сказав голова ВМС Німеччини.