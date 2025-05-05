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Новини компаніїCУСПІЛЬСТВО

Криміналіст Нацполіції Євген Шевцов розповів, як працює об`єднаний центр з розшуку зниклих безвісти

05 травня 2025, 18:47
Криміналіст Нацполіції Євген Шевцов розповів, як працює об`єднаний центр з розшуку зниклих безвісти

У Дніпрі вже кілька місяців працює Міжрегіональний центр Нацполіції з розшуку цивільних та військових, зниклих через бойові дії. Його криміналісти за результатом аналізу зразків слини родичів шукають співпадіння в національній базі ДНК.

Начальник криміналістичного відділу обласної поліції Євген Шевцов розповів Суспільному: такі дослідження зазвичай проводять для встановлення осіб загиблих після ракетних атак РФ.

За його словами, за півтори години апарат аналізує біоматеріали. Особливість приладу в його мобільності. На Дніпропетровщині таких переносних лабораторій лише три, зазначив Євген. За результатами дослідження криміналісти шукають співпадіння в національній базі ДНК.

"Бувають такі випадки, коли відбираються зразки, але профіль не встановлюється і не достатній для подальшої перевірки. Так буває, коли людина перенервувала, або вживала якусь їжу", — сказав Євген Шевцов.

Як зазначила криміналістка Катерина Плисенко, у центрі розшуку працюють правоохоронці з Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Щодня по допомогу до них звертаються до п`яти людей, переважно – дружини зниклих безвісти військовослужбовців.

"Багато випадків, коли самі рідні безвісти зниклих знаходять в інтернеті фотознімок особи. Але десь сумніваються, що це може бути не він. Або там погано видно риси обличчя. Це все також фіксується", — розповіла вона.

Криміналістка додала: прийняті заяви передають слідчим, а ті – до координаційних штабів. Крім військових, правоохоронці шукають й зниклих на окупованих територіях цивільних громадян.

"Після окупації будь-якої території немає зв’язку. І люди, коли втрачають зв’язок, також приходять пишуть заяви. Отримують повну інформацію про зовнішність особи, про кола її спілкування. Куди могла поїхати, якими телефонами спілкувалася, які використовувала засоби зв’язку", — сказала фахівчиня.

Слідчі об’єднаного центру в Дніпрі шукають лише тих, хто зник на території Дніпропетровської, Луганської та Донецької областей. Тут родичі та близькі можуть написати заяву про зникнення особи, отримати консультацію спеціалістів та здати біоматеріали для експертиз.

Нагадаємо, як повідомив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв'ю на початку травня 2025 року, у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі в Україні у розшуку перебуває понад 70 тисяч осіб. Серед них - 2740 дітей.

За його словами, мова йде про військових, цивільних, громадян інших держав і осіб без громадянства, які на законних основах перебували на території України.

Зараз спостерігається тенденція до зростання зазначених даних. Ще два тижні тому зниклих безвісти було близько 63 тисяч людей.

 


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