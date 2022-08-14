Кримські татари отримали статус "турецького кореня". Туреччина почала видачу їм безстрокових дозволів на проживання - ЗМІ

Такий статус раніше почали надавати туркам-месхетинцям, уйгурам, болгарам і грекам.

Про нові привілеї для корінного народу Криму стало відомо 14 серпня із повідомлення державної інформагенції Туреччини Anadolu Agency.

Раніше кримські татари, як і всі інші нетурецькі громадяни, могли отримати дозвіл на довгострокове проживання за лише за певних обставин. Передусім йде мова про потребу безперервно проживати в Туреччині протягом восьми років.

Відтепер кримські татари можуть отримати дозвіл на проживання, якщо відповідатимуть необхідним умовам. Для цього потрібно звернутися до провінційного управління міграційної адміністрації з необхідними документами після запису на сайті.

Відповідно до даних МВС Туреччини, лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині з посвідкою на проживання, мають довгостроковий дозвіл. Водночас серед осіб турецького походження цей показник становить 75%.

Раніше повідомлялось, що на турецькому заводі Baykar в Україні хочуть виробляти новий безпілотний винищувач.