Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 20% після твіта Маска

Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 20% після твіта Ілона Маска.

Винахідник та підприємець Ілон Маск написав у Tвіттері, що віднині акції його компанії Tesla можна придбати за Dogecoin.

Після цього вартість криптовалюти зросла на понад 20%, один Dogecoin тепер коштує $0,2.

У 2021 році Маск назвав цю криптовалюту «народною» (people's crypto), завдяки чому її капіталізація зросла на 4000%.