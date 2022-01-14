НОВИНИКриптовалюта Dogecoin подорожчала на 20% після твіта Ілона Маска.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 20% після твіта Маска
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
Винахідник та підприємець Ілон Маск написав у Tвіттері, що віднині акції його компанії Tesla можна придбати за Dogecoin.
Після цього вартість криптовалюти зросла на понад 20%, один Dogecoin тепер коштує $0,2.
У 2021 році Маск назвав цю криптовалюту «народною» (people's crypto), завдяки чому її капіталізація зросла на 4000%.
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