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Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 20% після твіта Маска

Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 20% після твіта Ілона Маска.
Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 20% після твіта Маска Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
 
Винахідник та підприємець Ілон Маск написав у Tвіттері, що віднині акції його компанії Tesla можна придбати за Dogecoin.
 
Після цього вартість криптовалюти зросла на понад 20%, один Dogecoin тепер коштує $0,2.
 
У 2021 році Маск назвав цю криптовалюту «народною» (people's crypto), завдяки чому її капіталізація зросла на 4000%.
 
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14 01 2022 16:18
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