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Критичні передумови для входження в "червону" зону мають Сумська і ще три області - KSE

У Сумській області перевищено зайнятість ліжок із киснем і висока динаміка зростання госпіталізацій
Критичні передумови для входження в "червону" зону через ситуацію з COVID-19 наразі мають Сумська, Донецька, Житомирська та Харківська області.
Критичні передумови для входження в "червону" зону мають Сумська і ще три області - KSE Фото: Ukrinform

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на експертів Київської школи економіки (KSE).

"До "червоного" рівня епіднебезпеки, крім Херсонської області, яка вже ввійшла в "червону" зону, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області. З цих чотирьох регіонів найкритичніша ситуація у Сумській області, де коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже перевищив 30%, це дуже багато, на 50% більше за встановлений поріг і вдвічі більше, ніж у середньому в країні", - сказав керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко на презентації в середу.

Він уточнив, що в Сумській області перевищено зайнятість ліжок із киснем і висока динаміка зростання госпіталізацій. "За чотирма епідпоказниками з п'яти ми бачимо перевищення. У цьому регіоні найбільше потенційно складних ситуацій", - вважає експерт.

Нагадаємо, що добова смертність від COVID-19 в Україні за минулу добу встановила другий результат від початку пандемії

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13 10 2021 14:07
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