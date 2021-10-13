Критичні передумови для входження в "червону" зону мають Сумська і ще три області - KSE
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на експертів Київської школи економіки (KSE).
"До "червоного" рівня епіднебезпеки, крім Херсонської області, яка вже ввійшла в "червону" зону, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області. З цих чотирьох регіонів найкритичніша ситуація у Сумській області, де коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже перевищив 30%, це дуже багато, на 50% більше за встановлений поріг і вдвічі більше, ніж у середньому в країні", - сказав керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко на презентації в середу.
Він уточнив, що в Сумській області перевищено зайнятість ліжок із киснем і висока динаміка зростання госпіталізацій. "За чотирма епідпоказниками з п'яти ми бачимо перевищення. У цьому регіоні найбільше потенційно складних ситуацій", - вважає експерт.
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