БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбільший виробник напівпровідників у світі TSMC звітує про рекордний квартальний прибуток на тлі дефіциту мікросхем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Криза мікросхем: найбільший у світі виробник звітує про рекордний прибуток
Фото: Bloomberg
Про це повідомляє Reuters.
В четвертому кварталі року компанія зафіксувала зростання прибутку на 16,4% – до 6,01 млрд доларів зі 5,14 млрд доларів торік. Виручка за цей період зросла на 24,1% до 15,74 млрд доларів.
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) – найбільший у світі виробник напівпровідників, розташований у Тайвані. Є головним постачальником для техгігантів Apple Inc та Qualcomm Inc (QCOM.O).
За рік акції TSMC зросли на близько 7%, що підвищило ринкову вартість до 618 мільярдів доларів.
Сплеск попиту на напівпровідники, що використовуються в смартфонах, ноутбуках та інших ґаджетах відбувся під час пандемії COVID-19. Це призвело до дефіциту чипів, що змусило автовиробників і виробників електроніки скоротити виробництво.
Компанія очікує, що цього року потужності виробництва чипів і надалі залишаться обмеженими, а попит буде жвавим у довгостроковій перспективі.
Відтак TSMC заявляє про збільшення капітальних витрат до 40-44 мільярдів доларів цьогоріч – щонайменше на третину більше, ніж торік. У 2021 році компанія анонсувала план розширення виробництва на 100 млрд доларів, аби мати змогу задовольнити попит ринку.
На перший квартал 2022 року компанія прогнозує прибуток від 16,6 млрд доларів до 17,2 млрд доларів у порівнянні.
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