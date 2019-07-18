Криза у Венесуелі: Гуайдо закликав до мобілізації й анонсував новий етап боротьби за владу

Гуайдо додав, що наступне засідання парламенту відбудеться 23 липня на вулиці

Тимчасовий президент Венесуели та лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав народ країни до мобілізації й анонсував новий етап боротьби за владу.

"Ми закликаємо всю Венесуелу до мобілізації. Разом з громадянською силою і діяльності Національної асамблеї, ми перейдемо до наступного етапу в нашій боротьбі", - написав він у Facebook, повідомляє "Громадське".

Гуайдо додав, що наступне засідання парламенту відбудеться 23 липня на вулиці, поруч з народом.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".