КС скасував перемоги НАБУ в судах на 5 млрд за позовом заводу Коломойського, - ЗМІ

Конституційний Суд України задовольнив конституційну скаргу Запорізького заводу феросплавів Ігоря Коломойського, визнавши невідповідними Основному закону положення п.13 ч.1 ст.17 Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", який дозволяв детективам бюро визнавати нечинними корупційні оборудки через суд.

"Винесли рішення про задоволення скарги Запорізького заводу феросплавів. Визнано неконституційним положення статті 17 Закону "Про НАБУ", згідно з яким надано НАБУ повноваження оскаржити в суді корупційні оборудки", - повідомляє "БізнесЦензор" з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розгляду справи.

"Це впливає на всі такі угоди. Зокрема, Запорізького заводу феросплавів і "Укрнафти", - додав співрозмовник.

За його словами, рішення підтримали 5 із 7 присутніх на засіданні суддів Другого Сенату КСУ.

Нагадаємо, оскаржене положення закону передбачає, що НАБУ і його співробітникам для виконання покладених на них обов'язків надається право за наявності законних підстав подавати до суду позови про визнання недійсними угод.

Раніше суд за позовом НАБУ визнав неправомірною угоду Запорізького заводу феросплавів і "Запоріжжяобленерго", через яку держава недорахувалася понад 172,4 млн грн.

Запорізький завод феросплавів, за інформацією журналістів програми "Схеми", - одне з підприємств, котрі укладали тристоронні договори на постачання електроенергії із "Запоріжжяобленерго" та компанією "Енергомережа" затриманого раніше НАБУ Дмитра Крючкова. У рамках договору гроші за поставлену на завод електроенергію обленерго погодилося отримувати не безпосередньо, а через компанію Крючкова. Але отримавши гроші, "Енергомережа" далі їх не перераховувала.

За словами голови НАБУ Артема Ситника, станом на квітень НАБУ домоглося в судах визнання недійсними майже 100 угод на суму близько 5 млрд грн. За рішеннями судів було відшкодовано збитків на близько 500 млн грн, а також накладено арешт на майно підозрюваних вартістю 9 млрд грн.