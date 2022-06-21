Ксав'є Бетель: Бородянка стала символом беззмістовного насильства та жорстокості військ рф

Прем'єр-міністр Люксембургу здійснив візит до звільненої від російської окупації Бородянки та відзначив особливу жорстокість військ країни агресора.

Ксав'є Бетель Фото: Twitter

"Бородянка постраждала від російської агресії до повного знищення і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати весь жах того, що тут сталося", - написав Бетель у твіттері у вівторок. Повідомлення проілюстровано фото глави люксембурзького уряду поряд зі зруйнованими житловими будинками та разом із місцевими жителями.

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