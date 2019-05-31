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КСУ має долучити стенограму зустрічі з лідерами фракцій до подання про незаконний розпуск Ради, - Тетерук

Він також відзначив, що його турбує ще й те, що "стенограма була дуже цензурована"
Конституційний Суд України має долучити до подання про незаконний розпуск парламенту Президентом стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій, оприлюднену учора на сайті АП, - як доказ того, що у гаранта були відсутні конституційні підстави для указу про припинення повноважень ВР.
КСУ має долучити стенограму зустрічі з лідерами фракцій до подання про незаконний розпуск Ради, - Тетерук Андрій Тетерук. Фото: nfront.org.ua

"Про це була пряма цитата Президента (у стенограмі. – ред.) Зеленського. Він визнавав, що у нього нема конституційних причин для розпуску Ради і він керувався виключно політичною доцільністю і рейтингами, про які в законі нема жодної згадки і посилання", - заявив перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук під час виступу з парламентської трибуни.

"Таким чином ми долучимо цю стенограму до подання КСУ, щоб довести, що це рішення є глибоко неконституційним та популістичним - таким, що ґрунтується на владній позиці Зеленського і не відповідає Конституції. Це є неприпустимим, бо такого собі не дозволяли навіть ті президенти, які зараз сидять під охороною ФСБ в "золотій клітці" Кремля. Всі ті, хто намагається узурпувати владу або діяти всупереч Конституції - закінчують дуже погано. Тому застерігаю усіх, хто сидить у владних кабінетах і приймає рішення: дотримуватись здорового глузду та верховенства права, і лише тоді ми маємо шанс на державу", - сказав народний депутат.

Андрій Тетерук також відзначив, що його турбує ще й те, що "стенограма була дуже цензурована", проте це не заважає її долучити до подання 62-х народних депутатів до КСУ про незаконний розпуск парламенту. 

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31 05 2019 13:37
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