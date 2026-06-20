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Кучма відмовився від Ордена Білого Орла після рішення Польщі щодо Зеленського

20 червня 2026, 19:44
Кучма відмовився від Ордена Білого Орла після рішення Польщі щодо Зеленського
Білорусь, Мінськ, 5 вересня 2014 року. У Білорусі відбулася зустріч тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на сході України. Від України у переговорах бере участь екс-президент Леонід Кучма. Фото: AFP
Кучма висловив сподівання, що дружні та союзницькі відносини між Україною і Польщею збережуться.

Другий президент України Леонід Кучма заявив про відмову від Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі, якою його відзначили у 1997 році. Таке рішення він ухвалив після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив цієї нагороди Володимира Зеленського.

Відповідну заяву оприлюднила прессекретарка президентського фонду Леоніда Кучми "Україна" Дарка Оліфер. Кучма нагадав, що під час свого президентства приділяв особливу увагу розвитку українсько-польських відносин. Разом із тодішнім президентом Польщі Алєксандром Квасьнєвським вони працювали над історичним примиренням двох народів, результатом чого стала спільна заява 2003 року.

За словами Кучми, принцип "Прощаємо і просимо прощення" протягом десятиліть допомагав зміцнювати дружбу між Україною та Польщею, а підтримка Варшави після початку повномасштабного вторгнення рф стала підтвердженням справжнього союзництва.

Водночас другий президент наголосив, що не може залишити нагороду після рішення Навроцького. "Не для того Україна прийняла бій від росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати", – заявив він.

Кучма висловив сподівання, що дружні та союзницькі відносини між Україною і Польщею збережуться, але визнав, що нинішня ситуація викликає в нього тривогу. Він наголосив, що минуле не повинно бути важливішим за спільне майбутнє.

Раніше про повернення польських нагород також оголосили глава МЗС України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Сам Володимир Зеленський повідомив, що вже відправив свій Орден Білого Орла поштою президенту Польщі.

Леонід КучмаПольщаВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

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