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Кухар з Тернопільщини приготував паляницю розміром 340 сантиметрів та встановив національний рекорд

Будь-який рекорд - це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно, сам я б ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей
Шеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць встановив національний рекорд, приготувавши найбільшу паляницю в Україні – 3 м 40 см.
Кухар з Тернопільщини приготував паляницю розміром 340 сантиметрів та встановив національний рекорд Фото: facebook.com/permalink
Про це Колошиць написав на своїй сторінці у Facebook.
 
"Мега актуально в наш час та ще актуальніше в рамках благодійного заходу, спрямованого на збір коштів для ЗСУ. Будь-який рекорд - це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно, сам я б ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей", - зазначив Колошиць.
 
 
Гігантську паляницю занесли до Національного реєстру рекордів України.

Нагадаємо, кілька років тому шеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць випік найбільшу в Україні круглу піцу.
 
Нині на Тернопільщині зафіксовано майже 50 рекордів України. Тернопільська область входить у десятку за кількістю встановлених рекордів.
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22 08 2022 17:30
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