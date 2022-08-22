Кухар з Тернопільщини приготував паляницю розміром 340 сантиметрів та встановив національний рекорд

Будь-який рекорд - це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно, сам я б ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей

Шеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць встановив національний рекорд, приготувавши найбільшу паляницю в Україні – 3 м 40 см.

Про це Колошиць написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мега актуально в наш час та ще актуальніше в рамках благодійного заходу, спрямованого на збір коштів для ЗСУ. Будь-який рекорд - це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно, сам я б ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей", - зазначив Колошиць.

Гігантську паляницю занесли до Національного реєстру рекордів України.



Нагадаємо, кілька років тому шеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць випік найбільшу в Україні круглу піцу.

Нині на Тернопільщині зафіксовано майже 50 рекордів України. Тернопільська область входить у десятку за кількістю встановлених рекордів.