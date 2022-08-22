CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць встановив національний рекорд, приготувавши найбільшу паляницю в Україні – 3 м 40 см.
Нагадаємо, кілька років тому шеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць випік найбільшу в Україні круглу піцу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кухар з Тернопільщини приготував паляницю розміром 340 сантиметрів та встановив національний рекорд
Будь-який рекорд - це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно, сам я б ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей
Фото: facebook.com/permalink
Про це Колошиць написав на своїй сторінці у Facebook.
"Мега актуально в наш час та ще актуальніше в рамках благодійного заходу, спрямованого на збір коштів для ЗСУ. Будь-який рекорд - це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно, сам я б ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей", - зазначив Колошиць.
Гігантську паляницю занесли до Національного реєстру рекордів України.
Нагадаємо, кілька років тому шеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць випік найбільшу в Україні круглу піцу.
Нині на Тернопільщині зафіксовано майже 50 рекордів України. Тернопільська область входить у десятку за кількістю встановлених рекордів.
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22 08 2022 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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