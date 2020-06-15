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Кулеба - про подорожі за кордон: МЗС не стоятиме у громадян на шляху

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин
Міністерство закордонних справ не перешкоджатиме українцям, які хочуть поїхати за кордон на відпочинок, але нагадує, що в нинішніх умовах будь-яка подорож пов’язана з ризиком.
Кулеба - про подорожі за кордон: МЗС не стоятиме у громадян на шляху ukrinform.ua/

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“МЗС жодним чином не стоятиме на шляху українських громадян, які хочуть кудись поїхати. Але все, що у моїх силах, - це нагадати їм, що наразі будь-яка подорож – це наражання себе на небезпеку. Тож подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам’ятайте, що світ досі небезпечний!”, - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що завдання МЗС завжди полягало у двох речах – сприяти свободі пересування громадян і захищати їхні права за кордоном.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.

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15 06 2020 12:00
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