CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство закордонних справ не перешкоджатиме українцям, які хочуть поїхати за кордон на відпочинок, але нагадує, що в нинішніх умовах будь-яка подорож пов’язана з ризиком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кулеба - про подорожі за кордон: МЗС не стоятиме у громадян на шляху
Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин
ukrinform.ua/
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Укрінформу.
“МЗС жодним чином не стоятиме на шляху українських громадян, які хочуть кудись поїхати. Але все, що у моїх силах, - це нагадати їм, що наразі будь-яка подорож – це наражання себе на небезпеку. Тож подорожуйте, якщо хочете, але завжди пам’ятайте, що світ досі небезпечний!”, - зазначив Кулеба.
Він підкреслив, що завдання МЗС завжди полягало у двох речах – сприяти свободі пересування громадян і захищати їхні права за кордоном.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.
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