Кулеба: бажання України вступити в НАТО - наслідок дій самої Росії
Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю німецькому Bild.
"НАТО - це оборонний альянс, і він не тягне жодну країну до свого складу примусово. Парадокс в тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів вздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому його сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало", - наголосив Дмитро Кулеба.
Він підкреслив, що рішення про вступ до Альянсу має приймати тільки країна, про яку йдеться, і 30 держав-союзників, і Україна свій вибір давно зробила.
Дмитро Кулеба зауважив, що під час серії останніх переговорів євроатлантична спільнота показала Росії, що вона непохитно стоїть на боці України і нелегітимні російські ультиматуми відхилили.
"Росії не вдалося розділити Захід, розмовляючи зі США через голови України та загалом Європи... Нині важливо, що буде відбуватися далі", - зазначив він.
За його словами, якщо у Кремлі справді не планують нових військових дій, як стверджують публічно, то мають продовжити діалог в усталених форматах.
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