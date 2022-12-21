Дмитро Кулеба із США закликав українців "ні про що не хвилюватися" і йти вперед до перемоги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців «ні про що не хвилюватися» і йти вперед до перемоги України та її союзників.

Про це глава української дипломатії заявив під час включення в Instagram після прибуття разом із Президентом Володимиром Зеленським до Вашингтона.

"Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги України і її союзників, передусім наших вірних друзів - Сполучених Штатів Америки", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Президент України Володимир Зеленський здійснює у Сполучених Штатах свій перший після російського повномасштабного вторгнення зарубіжний візит.

Наразі Президенти України і Сполучених Штатів Володимир Зеленський і Джо Байден проводять двосторонню зустріч у Білому домі.