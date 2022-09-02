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Кулеба: Наразі є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом

Позиція України також полягає в тому, що за останні роки Росія вдалася до низки грубих порушень міжнародного права та Мінських домовленостей, і за це її теж треба карати санкціями
Наразі є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом.
Кулеба: Наразі є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом Фото: liga.net

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я хочу підтвердити слова Хосе Мануеля про те, що насправді наразі є шанси на врегулювання кризи дипломатичним шляхом. І ті санкції, які розробив ЄС, це теж частина дипломатичного шляху. Ці санкції розроблені у такий спосіб, щоб їх було застосовано у разі нової хвилі збройної агресії Росії проти України", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено у Києві в середу.

Водночас він додав, що позиція України також полягає в тому, що за останні роки Росія вдалася до низки грубих порушень міжнародного права та Мінських домовленостей, і за це її теж треба карати санкціями.

"Наприклад, масова паспортизація громадян України, які проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей, є чітким грубим порушенням логіки Мінських домовленостей. І хоча б за це певні санкції можна було б застосувати і раніше, і прямо зараз для того, щоб продемонструвати серйозність намірів та готовність до справді рішучих дій", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що це жодним чином не послаблює значення того факту, що санкційний пакет розроблений і вже працює як інструмент стримування подальших агресивних дій Росії.

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09 02 2022 11:31
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