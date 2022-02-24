Кулеба назвав п’ять дій, які насамперед має зробити світ у відповідь на вторгнення Росії

Згодом у повідомленні до українців у всьому світі очільник МЗС України написав, що Путін напав, але ніхто не розбігається

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що світ має діяти негайно, адже зараз вирішується майбутнє Європи та світу.

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє "Громадське".

П’ять першочергових дій, які назвав Кулеба:

Руйнівні санкції проти Росії негайно, відключення РФ від SWIFT.

Повна ізоляція Росії в усіх форматах.

Зброя та обладнання для України.

Фінансова допомога.

Гуманітарна допомога.

Згодом у повідомленні до українців у всьому світі очільник МЗС України написав, що Путін напав, але ніхто не розбігається.

"Армія, дипломати - всі працюють. Україна воює. Україна захищатиметься. Україна переможе. Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - зазначив Кулеба.

Що сталося?

Ввечері 23 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимир Путіна, у якому попросили "допомогти у відбитті агресії" з боку України.

У своїх зверненнях вони заявляють про нібито зростання кількості обстрілів з боку України та скаржаться, що їм через це довелося евакуювати десятки тисяч людей.

У ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок "спеціальної військової операції" проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи.

Зранку 24 лютого в Міністерстві внутрішніх справ заявили про перші два втрачені населені пункти на Луганщині - села Городище та Мілове.

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