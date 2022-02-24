Кулеба назвав п’ять дій, які насамперед має зробити світ у відповідь на вторгнення Росії
Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє "Громадське".
П’ять першочергових дій, які назвав Кулеба:
- Руйнівні санкції проти Росії негайно, відключення РФ від SWIFT.
- Повна ізоляція Росії в усіх форматах.
- Зброя та обладнання для України.
- Фінансова допомога.
- Гуманітарна допомога.
Згодом у повідомленні до українців у всьому світі очільник МЗС України написав, що Путін напав, але ніхто не розбігається.
"Армія, дипломати - всі працюють. Україна воює. Україна захищатиметься. Україна переможе. Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - зазначив Кулеба.
Що сталося?
Ввечері 23 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимир Путіна, у якому попросили "допомогти у відбитті агресії" з боку України.
У своїх зверненнях вони заявляють про нібито зростання кількості обстрілів з боку України та скаржаться, що їм через це довелося евакуювати десятки тисяч людей.
У ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок "спеціальної військової операції" проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи.
Зранку 24 лютого в Міністерстві внутрішніх справ заявили про перші два втрачені населені пункти на Луганщині - села Городище та Мілове.
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