Кулеба про внесення України до "зеленого" списку ЄС з 14 липня: шансів немає
Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК - Україна.
За його словами, в України немає шансів потрапити в цей список з 14 липня, оскільки ситуація з коронавірусом в країні "м'яко кажучи, набагато гірша, ніж потрібна".
"Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, але і про ті заходи, які ми застосовуємо в Україні для боротьби з коронавірусом", - зазначив Кулеба.
Відзначимо, для включення до цього списку кількість хворих на коронавірус на 100 тис. в Україні має бути рівний або менше 16 хворих на 100 тисяч. При цьому на сьогодні в самому ЄС середній показник 16,3, в Україні - 62,4.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали.
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