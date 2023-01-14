Кулеба закликав G7 та ЄС негайно посилити санкції проти росії після ракетного удару по Дніпру

Світ може та повинен вбити ракетну промисловість і безпілотну промисловість рф масовим санкційним ударом

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз та G7 негайно запровадити відповідні санкції проти рф, після чергового ракетного удару російських військових по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

"Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові", - йдеться у заяві.

Міністр зазначив, що світ може та повинен вбити ракетну промисловість і безпілотну промисловість рф масовим санкційним ударом.

"Я закликаю G7 та ЄС негайно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - додав Кулеба.

Сьогодні, під час масштабного ракетного обстрілу України, російські військові вдарили, у тому числі, по багатоквартирному житловому будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні.