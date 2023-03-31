Кулеба закликав уряд Британії відмовити у візах тенісистам з рф і білорусі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити у візах російським та білоруським тенісистам, яких допустили до Вімблдонського турніру.
Про це повідомляє Twitter міністра.
"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям є аморальним. Чи припинила росія свою агресію чи звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав Кулеба.
Нагадаємо, організатори Вімблдонського турніру вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють росію і білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі.