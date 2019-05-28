АМКУ відкрили справу по "Роттердам+"

Державна уповноважена Антимонопольного комітету Марія Ніжнік постановила почати розгляд справи про вчинення НКРЕКП антиконкурентних дій органу влади, яка надала частині виробників електроенергії переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів

Третьою стороною до справи долучено ДП "НАЕК "Енергоатом".

Збирати та аналізувати докази у справі доручили Департаменту досліджень і розслідування ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, йдеться в розпорядженні Ніжнік йдеться в "Європейська правда" з посиланням на "Наші гроші".

Держуповноважена посилається на інформацію Національного антикорупційного бюро, надану АМКУ у квітні 2019 року.

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НАБУ в рамках кримінального провадження №52017000000000209 виявило ознаки негативних наслідків дій НКРЕКП по застосуванню Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії, впровадженого у 2016 році постановою №289. За даними НАБУ, ці дії Нацкомісії могли призвести до надання переваг виробникам, які працюють за ціновими заявками, порівняно з виробниками, які не працюють за ціновими заявками.

Так НКРЕКП протягом 2016-2017 років проводило розрахунок прогнозованої ОРЦ в порушення алгоритму, визначеного Порядком ОРЦ, шляхом ручного коригування прогнозованої ОРЦ за попередній період. За певних умов це могло призвести до спотворення конкуренції на ринку.

"Такі дії НКРЕКП матимуть більш негативний вплив на конкуренцію після запровадження повномасштабного ринку електричної енергії…, враховуючи існуючий на сьогодні значний ступінь концентрації ринку генерації електроенергії та можливість суб’єктів господарювання самостійно визначати ціни на електроенергію в новій моделі ринку", – вказано у розпорядженні держупоновноваженої АМКУ.

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