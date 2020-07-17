Курортні готелі Бердянська знизили ціни на 10-25% для залучення внутрішніх туристів на тлі локдауну

Частка іноземних гостей у готелях, як правило, не перевищує 3%, проте бувають гості зі Швеції, Болгарії, США, інших країн, констатують готельєри

На відміну від Одеси, основна частина туристів у Бердянську - українці, оскільки транспортне сполучення не сприяє залученню іноземних гостей. За словами мера міста, основний клієнт - із Києва, Харкова, Дніпра, частково із Західної України.

Падіння цін на проживання в сезонних готелях Бердянська становить до 25% порівняно з 2019 роком, місцеві гравці цього літнього сезону розраховують досягти максимального завантаження у 100% за рахунок залучення внутрішніх туристів на тлі падіння міжнародного туризму, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року було менше завантаження. Ймовірно, вплинуло зниження цін і закриття кордонів, оскільки цього року багато клієнтів, які раніше віддавали перевагу відпочинку за кордоном", - розповіла журналістам під час прес-туру адміністратор готелю Panorama Світлана Зоріна, додавши, що порівняно з 2019 роком вартість номерів у Panorama знижена на 20-25% залежно від категорії.

Пандемія та введення карантинних обмежень ускладнили процес запуску нових готелів, пояснила Зоріна. Новий сімейний готель Panorama розпочав роботу цього року і став найбільшим об'єктом на морському курорті з номерним фондом у 215 номерів. Готель раніше працював лише частково, а в цьому сезоні був запущений у повному обсязі. Одразу ж у перший місяць після запуску в червні готелю вдалося досягти завантаження на рівні 100%.

Крім того, повністю заброньовано липень-серпень, а також готель отримав 20% броні до середини вересня.

Інфраструктура проекту включає ресторан San Sebastian, SPA-центр, лікувальний корпус, дитячу кімнату, парковку, два конференц-зали, розрахованих на понад 150 посадочних місць та ін. Наявність конференц-залів дає змогу подовжити сезон за рахунок залучення корпоративних клієнтів навесні та восени. Цього року готель відкрився з червня і вже прийняв шість ділових з'їздів.

На відміну від Одеси, основна частина туристів у Бердянську - українці, оскільки транспортне сполучення не сприяє залученню іноземних гостей. За словами мера міста, основний клієнт - із Києва, Харкова, Дніпра, частково із Західної України.

Частка іноземних гостей у готелях, як правило, не перевищує 3%, проте бувають гості зі Швеції, Болгарії, США, інших країн, констатують готельєри.

Сезон у Бердянську триває приблизно три місяці, а середній час перебування становить сім днів, проте іноді досягає одного місяця, що зумовлено оздоровчою спрямованістю курорту.

За словами Зоріної, готель працює з туроператорами Join Up, "Поїхали з нами", Coral Travel, "Азов Тур", загалом на них припадає майже 10-15% броні всього номерного фонду. Також компанія продає через такі канали як Booking.com, Instagram і власний сайт. Готель має систему раннього бронювання, з допомогою якої вдається заповнювати майже 30% номерного фонду.

У планах готелю запустити наступного року більярдну, альтанку на пляжі для масажів, розглядається відкриття басейну на території.

Готель Panorama входить до портфеля санаторно-курортного комплексу "Курорти Приазов'я", який є найбільшим гравцем на ринку курортних готелів Бердянська.

Крім готелю Panorama, портфель компанії включає профільні лікувальні санаторії "Нафтохімік України" і "Арктика", бази відпочинку "Прибій" і "Бригантина", а також дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Факел".

Готельний ринок Бердянська активно розвиває і спеціалізується на санаторно-курортному напрямі. Так, у "Нафтохімік України" представлено 16 видів лікувальних грязей для лікування псоріазу та інших шкірних захворювань, тоді як "Арктика" спеціалізується переважно на лікуванні опорно-рухової системи.

За словами керівника відділу маркетингу "Курортів Приазов'я" Михайла Ілієва, в планах компанії - переобладнати базу відпочинку "Прибій" зі зміною її профілю. Зокрема, буде проведено реконструкцію наявних будиночків для розміщення, вже розпочато формування кемпінгового містечка на території бази.

"Ставимо перед собою ціль підвищити рівень бюджетного відпочинку для туристів до рівня європейського. Ми як найбільша готельна компанія в Бердянську вирішили працювати над брендом міста, його впізнаваністю та розширенням спектра послуг. За допомогою розширення типів проживання турист зможе вибрати і розміщення в готельних номерах, і в кемпінгу", - розповів Ілієв.

Планує розвиток інфраструктури і база відпочинку "Бриз" на 70 номерів, яка відкрилася після реконструкції у 2017 році на місці колишньої бази підприємства "Азовкабель".

За словами директора бази відпочинку "Бриз" Оксани Ісакової, планується побудувати басейн і тенісний корт. Вона також констатувала зниження цін у готелі на 10% порівняно з минулим роком, це дало змогу досягти 100% завантаження.

"У липні рівень бронювань вже становить 100% завантаження, на серпень - 50%. Ціни формуються взимку, але цього року, при запланованому підвищенні, ціни довелося знизити, незважаючи на подорожчання комунальних послуг", - резюмувала вона.

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