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Курс валют 23 лютого: гривня перетнула 29 за долар і 33 за євро

23 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 29,04 – 29,06 гривні.
Курс валют 23 лютого: гривня перетнула 29 за долар і 33 за євро Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Finance.ua.
 
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
 
Долар США –  29,11 – 29,13 гривні;
 
Євро – 33,02 – 33,05 гривні.
 
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,88 – 29,37 гривні. Євро купують за 32,73 гривні, продають за 33,30 гривні.
 
На "чорному" ринку долар торгується за 29,05 – 29,54 гривні, євро – 33,04 – 33,45 гривні.
 
Нагадаємо:
 
Вранці 23 лютого котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 3-52 копійки.
 
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 23 лютого на рівні 28,99 гривні.
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23 02 2022 12:03
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