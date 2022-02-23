БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ23 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 29,04 – 29,06 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс валют 23 лютого: гривня перетнула 29 за долар і 33 за євро
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 29,11 – 29,13 гривні;
Євро – 33,02 – 33,05 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,88 – 29,37 гривні. Євро купують за 32,73 гривні, продають за 33,30 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 29,05 – 29,54 гривні, євро – 33,04 – 33,45 гривні.
Нагадаємо:
Вранці 23 лютого котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 3-52 копійки.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 23 лютого на рівні 28,99 гривні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 02 2022 12:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу
- ФОТО СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
- ФОТО Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам