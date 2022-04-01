БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ4 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс валют на 4 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Фото: Reuters
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,30 – 27,32 гривні;
Євро – 30,83 – 30,86 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16 – 27,44 гривні. Євро купують за 30,54 гривні, продають за 31,01 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,25 – 27,35 гривні, євро – 30,68 – 30,84 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 січня на рівні 27,28 гривні.
30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
30 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.
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04 01 2022 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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