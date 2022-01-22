БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ п'ятницю зафіксовано різке падіння курсів основних криптовалют.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курси основних криптовалют різко обвалилися
Зазначається, що втрати внаслідок знецінення цих основних криптовалют сягнули 150 млрд дол
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на CNBC та Independent.
Найпопулярніша та найвідоміша криптовалюта біткоїн упала на 10%, а ефіріум – на 13%.
Таким чином, курс біткоїна опустився нижче 40 тис. дол.
Зазначається, що втрати внаслідок знецінення цих основних криптовалют сягнули 150 млрд дол.
Нагадаємо, до п’ятниці криптовалютний ринок перебував на підйомі. У листопаді біткоїн досяг історичного максимуму – майже 70 тис. дол.
Сьогоднішній обвал пов’язують з повідомленнями про те, що центральний банк Росії пропонує заборонити криптовалюти в країні, яка є третім регіоном у світі з їх майнінгу.
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