Курси основних криптовалют різко обвалилися

Зазначається, що втрати внаслідок знецінення цих основних криптовалют сягнули 150 млрд дол

У п'ятницю зафіксовано різке падіння курсів основних криптовалют.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на CNBC та Independent.

Найпопулярніша та найвідоміша криптовалюта біткоїн упала на 10%, а ефіріум – на 13%.

Таким чином, курс біткоїна опустився нижче 40 тис. дол.

Зазначається, що втрати внаслідок знецінення цих основних криптовалют сягнули 150 млрд дол.

Нагадаємо, до п’ятниці криптовалютний ринок перебував на підйомі. У листопаді біткоїн досяг історичного максимуму – майже 70 тис. дол.

Сьогоднішній обвал пов’язують з повідомленнями про те, що центральний банк Росії пропонує заборонити криптовалюти в країні, яка є третім регіоном у світі з їх майнінгу.