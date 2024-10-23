Квола реакція Заходу. Що відомо про роль Північної Кореї у війні проти України – огляд ЗМІ

Звістка про направлення Кім Чен Ином своїх солдат на війну проти України сколихнула медіапростір та експертне середовище, але "не вразило" лідерів Заходу, які дуже кволо відреагували на цю інформацію. Про те, які інтереси переслідують Північна Корея та росія, якою є реакція Заходу та Південної Кореї на цю новину і які наслідки це матиме для війни читайте в огляді західних ЗМІ та експертній оцінці генерал-майора Міка Раяна.

Постачання Північною Кореєю боєприпасів вже має вирішальне значення для російських військових зусиль. Зараз зростають побоювання, що вона також надсилає війська, пише New York Times.

Видання нагадує, що п'ять місяців тому авторитарні лідери росії та Північної Кореї підписали договір про взаємну оборону і співробітництво, поглибивши зв'язки між двома країнами, які тягнуться ще з часів холодної війни. Зараз зростають побоювання, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин допоможе путіну, відправивши північнокорейських солдатів на поле бою в Україні.

У п'ятницю розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що кораблі російського флоту почали перевозити північнокорейські війська на російський Далекий Схід на початку цього місяця. У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує тисячі солдатів для участі в бойових діях на боці росії.

Wall Street Journal додає до цієї інформації трохи статистики. Зокрема, за даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, цього місяця російські військово-морські кораблі доставили до росії близько 1500 північнокорейських спецпризначенців, а Пхеньян планує відправити на допомогу росії до 12 000 солдатів. При цьому як зазначає видання, США та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору попередили, що відправка північнокорейських військ на лінію фронту в Україні означатиме значну ескалацію конфлікту між Москвою і Заходом на чолі з Вашингтоном.

Південна Корея також оприлюднила супутникові фотографії, на яких видно пересування кораблів російського флоту поблизу північнокорейського порту і сотні північнокорейських солдатів, що зібралися в Уссурійську і Хабаровську в минулу середу.

За словами NYT, Москва і Пхеньян заперечують ці заяви, і поки що не з'явилося жодних переконливих доказів того, що північнокорейські війська вийшли на поле бою. Видання з посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляє, що війська Північної Кореї, як очікується, будуть розгорнуті на лінії фронту, як тільки вони завершать свою акліматизаційну підготовку.

Водночас, як зауважує WSJ, росія використовує все більшу кількість іранських і північнокорейських ракет, ведучи запеклу повітряну війну, але введення іноземних військ означатиме новий вимір у відносинах Москви з її міжнародними партнерами.

Північна Корея має одну з найбільших армій у світі, яка налічує 1,2 мільйона солдатів, але вона не брала участі у великих конфліктах з часів Корейської війни 1950-53 років. Десятиліттями Пхеньян стверджував, що нарощування військового потенціалу відбувається з метою стримування або війни на Корейському півострові. Відправка військ на український фронт ознаменує його перше серйозне втручання у війну за кордоном.

Обережна реакція Заходу. На відміну від Південної Кореї

Американські посадовці заявили Wall Street Journal, що, на їхню думку, певна кількість північнокорейських військових проходить підготовку і оснащення в росії, але докази не є остаточними, і незрозуміло, скільки саме військових було відправлено і чим вони там займаються.

Втім, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у вівторок, що південнокорейські експерти на початку наступного тижня поінформують посадовців Альянсу про участь Північної Кореї у війні.

Тим часом, як зазначає WSJ, південнокорейські офіційні особи висловили занепокоєння перспективою того, що північнокорейські війська можуть набути бойового досвіду. У вівторок уряд Південної Кореї назвав розгортання військ "значною загрозою безпеці" й попередив, що вживатиме поетапних заходів у відповідь, можливо, надання летальної допомоги Україні.

Видання нагадує, що Південна Корея, один з найбільш швидкозростаючих світових виробників зброї, досі відмовлялася відправляти летальну зброю Києву, надаючи лише такі засоби, як протигази і набори для надзвичайних ситуацій. Втім, Південна Корея продавала зброю таким країнам, як США і Польща, які постачають її українським військовим.

При цьому, NYT підкреслює, що найжорсткіша реакція на "постачання" північнокорейських солдат росії була у Сеула. Південна Корея вважає зростаючі військові зв'язки між Москвою і Пхеньяном "серйозною загрозою безпеці" і порушенням численних резолюцій ООН, які забороняють будь-якій країні-члену військову співпрацю з Північною Кореєю.

Видання нагадує, що у вівторок офіс президента Південної Кореї Юн Ак Йол звинуватив Північну Корею в тому, що вона "штовхає свою молодь на невиправдану війну в якості найманців". Південна Корея попередила, що може вжити "поетапних контрзаходів" у відповідь на зростаючу "військову змову" між Москвою і Пхеньяном. За інформацією NYT, такі кроки можуть включати постачання як оборонної, так і наступальної зброї в Україну, як заявив високопоставлений південнокорейський чиновник на умовах анонімності.

Нарощення військових зв'язків Північної Кореї з росією. Що на кону

New York Times нагадує, що Кім і путін зустрічалися двічі з минулого року, підписавши договір у Пхеньяні в червні. путін покладався на Кіма в питанні поповнення своїх збройних запасів, що зменшуються.

Представники південнокорейського оборонного відомства заявили, що з серпня 2023 року Північна Корея відправила до росії понад 13 000 морських контейнерів з артилерійськими снарядами, протитанковими ракетами і балістичними ракетами малої дальності КН-23. Вона також відправила техніків і офіцерів, щоб допомогти росіянам експлуатувати свою зброю і збирати дані про те, як її ракети поводяться в сучасній війні, особливо проти західних систем ППО.

Окрім того, за словами старшого аналітика Інституту політичних досліджень Асан в Сеулі Ча Ду Хьонг, поглиблення військових зв'язків з Пхеньяном "означає, що росія тепер не розглядає розробку ядерної зброї Північної Кореї як проблему, яку потрібно вирішувати, а як щось, з чим вона може змиритися".

WSJ переконаний, що для Москви присутність північнокорейських військ додає новий елемент до партнерських відносин, які Кремль розвиває з початку війни з іншими країнами, що вливають ресурси у військові зусилля Москви і підривають позиції Заходу на світовій арені.

Поглиблення участі Північної Кореї та Ірану у війні також слугує стратегічним цілям путіна, дозволяючи Москві експортувати напруженість у відносинах із Заходом на Близький Схід і Східну Азію, де США традиційно мають більший вплив.

Коли путін прилетів до Північної Кореї в червні, щоб опрацювати деталі угоди про військову співпрацю, нагадує WSJ, Пхеньян був готовий запропонувати артилерійські снаряди в обмін на продовольство і паливо. Але, за словами колишнього офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі пакту, в кінцевому підсумку в пакт був включений секретний пункт, що дає Північній Кореї дозвіл направити першу хвилю з близько 1000 північнокорейських солдатів в Україну, щоб з перших вуст дізнатися, як вести війну на прикладі російського досвіду. Він сказав, що їх буде більше.

NYT вважає, що путін хоче подолати важкі втрати, яких росія зазнала на фронті в Україні. А Північна Корея була однією з небагатьох країн, які публічно підтримали російське вторгнення. Ця підтримка надала Кіму рідкісні важелі впливу, щоб намітити новий курс зовнішніх відносин після провалу його переговорів з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Військова підтримка Кіма гарантувала, що путін накладе вето на будь-яку нову спробу американців запровадити нові санкції проти Північної Кореї в Раді Безпеки ООН і підірве зусилля із забезпечення дотримання чинних санкцій. За словами південнокорейських чиновників, Північна Корея також отримує нафту з росії, що допомагає їй підтримувати свою конфронтаційну позицію щодо Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Менш зрозуміло, за словами NYT, чи піде путін так далеко, щоб допомогти Північній Кореї подолати технологічні перешкоди в її ядерній і ракетній програмах. Хоча Північна Корея провела шість ядерних випробувань і запустила кілька міжконтинентальних балістичних ракет, їй ще належить опанувати технології, які дозволять її ракетам досягати цілей на території Сполучених Штатів.

Деякі аналітики кажуть, що, відправляючи війська на допомогу росії, Північна Корея наслідує шлях, який Південна Корея пройшла десятиліття тому. Сеул зміцнив свій союз з Вашингтоном, відрядивши майже 320 000 військовослужбовців на війну у В'єтнамі – найбільший іноземний контингент, який воював пліч-о-пліч з американськими військами. Натомість Сполучені Штати допомогли модернізувати застарілу армію Південної Кореї. Вони також допомогли стимулювати економічне зростання свого союзника дешевими кредитами.

Втім, як зазначає WSJ, Північна Корея має досвід відправки солдатів в якості технічного персоналу, які в кінцевому підсумку стали пілотами винищувачів для єгипетських ВПС, і, можливо, десятки солдатів до Сирії та Зімбабве. Але розгортання тисяч військ для росії створює ризики для режиму Кіма, логічно зауважує фахівець з Північної Кореї з Університету Кукмін в Сеулі Федір Тертицький.

На його думку, північнокорейські солдати, якщо їх відправлять на фронт, можуть здатися Україні або втекти, але більш небезпечним для режиму Кіма є потенційне ідеологічне "забруднення". Більшість з них ніколи не були за кордоном і провели своє життя всередині жорстко контрольованої інформаційної бульбашки Північної Кореї. "Це не характерно і дуже ризиковано для Північної Кореї, - сказав Тертицький. – Кіму буде важко мотивувати своїх людей воювати в далекій країні, не знаючи, за що вони воюють".

Використання росією північнокорейських військ і зброї є віддзеркаленням її зростаючих військових зв'язків з Іраном, який постачає ракети і безпілотники "Шахед" для військових зусиль. Хоча відносини між росією та Іраном то поліпшувалися, то погіршувалися протягом багатьох років правління путіна, війна зміцнила ці зв'язки. Ця співпраця, вважає WSJ, допомагає путіну в його спробах експортувати нестабільність.

"путін зацікавлений у зростанні напруженості на Корейському півострові, так само, як і на Близькому Сході, тому що це означає ще один конфлікт для Заходу і ще менше уваги, енергії та грошей для України, яка є його стратегічною метою", – заявив високопоставлений представник європейської розвідки.

Виклики і можливості для росії. Як росія використає північнокорейські війська – Мік Раян

Першим питанням для росіян буде те, як і де розмістити північнокорейців. Як росія використовуватиме їх: на полі бою чи вздовж кордону, в тилових районах для забезпечення безпеки, виконання окупаційних обов'язків, що потім дозволить вивільнити російські війська і відправити їх на передову? Такі питання ставить відставний генерал-майор австралійської армії Мік Раян.

Він переконаний, що якщо північнокорейці будуть задіяні в бойових діях, що виглядає дедалі більш імовірним, виникне багато викликів.

Найбільш очевидним викликом для росії при розгортанні північнокорейських військ для ведення бойових дій буде на тактичному рівні. Виникне комунікаційний розрив між солдатами і командирами, які розмовляють двома різними мовами. Дуже малоймовірно, що більшість північнокорейських солдатів розмовляють російською і навпаки. Хоча перекладачі будуть корисними, такий розрив у спілкуванні може і буде проблемою під час бойових дій.

Також на тактичному рівні, як північнокорейська тактична підготовка і доктрина будуть поєднуватися з російською тактикою. Це буде проблемою для російської бригади, до якої будуть прикомандировані північнокорейці, особливо при формуванні загальновійськових угруповань. Крім того, якщо північнокорейцям доведеться викликати повітряну підтримку і артилерійський вогонь, викликом стануть мовні і процедурні розбіжності.

На думку Міка Раяна, також виникне ціла низка логістичних проблем. Чи будуть північнокорейці використовувати власну зброю, захисне спорядження (бронежилети, каски тощо) та обладнання, чи покладатимуться на те, що їх надасть росія? Якщо північнокорейці будуть використовувати російське спорядження, то можуть виникнути проблеми з підготовкою. Хоча це проблема лише в тому випадку, якщо ви професіонал і дбаєте про життя своїх солдатів. Для росіян – не дуже. І, звичайно, буде постійне питання транспортування північнокорейських солдатів до українського театру бойових дій. Це за тисячі кілометрів від Корейського півострова і може бути постійним зобов'язанням для росії.

Нарешті, зауважує Мік Раян, цікавим буде статус командування північнокорейців. Чи будуть вони діяти повністю інтегрованими в російські формування і підпорядковуватися повному командуванню російських командирів? Чи вони перебуватимуть під оперативним командуванням або контролем із застереженнями щодо їхнього використання, наприклад, не використовуватимуться як "м'ясні війська"? Початкове використання північнокорейців дасть розуміння цього питання командування і контролю.

На думку австралійського генерала, розгортання північнокорейських військ може свідчити про проблеми з кадрами в росії. Однак десять тисяч північнокорейців – це менше, ніж десять днів бойових втрат для росії за нинішніх темпів. Якщо росія має проблеми з людськими ресурсами, їй знадобиться набагато більше північнокорейців, щоб вирішити ці проблеми.

Він вважає, що для Північної Кореї розгортання своїх військ в Україні має багато переваг. По-перше, вона отримує вдячного клієнта в особі росії. Північна Корея вже відправила до росії велику кількість боєприпасів для військових дій проти України. По-друге, Північна Корея може вирішити, що продовження війни в Україні, навіть якщо вона відіграє в цьому невелику роль – відповідає її стратегічним інтересам, оскільки відволікає адміністрацію США від надмірної уваги до західної частини Тихого океану (і Північної Кореї).

Ймовірно, що росіяни надаватимуть допомогу Північній Кореї. Обмін досвідом ведення сучасних бойових дій, зокрема, комплексного використання безпілотників, крилатих і балістичних ракет, буде дуже цікавим для Північної Кореї, яка прагне тримати південнокорейську столицю і американські бази в Кореї під постійною загрозою. Уроки радіоелектронної боротьби, протидії системам протиповітряної оборони, а також досвід, отриманий завдяки захопленій західній зброї в Україні, також можуть бути важливими для обміну з Північною Кореєю.

"Сподіваємося, – невпевнено зауважує Мік Раян, – що росія не буде ділитися уроками, які підвищують надійність і точність північнокорейських систем доставки ядерної зброї".