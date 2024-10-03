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Києву заборонили бити по росії через одну помилку британського прем'єра –The Telegraph

03 жовтня 2024, 21:33
Києву заборонили бити по росії через одну помилку британського прем'єра –The Telegraph
Фото: Getty Images
Недосвідченість нового керівника Британії дала американцям змогу ветувати використання навіть британської зброї.
Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території рф західними ракетами через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow.
 
Про це пише британська The Telegraph.
 
Автор публікації Кон Кафлін зазначає, що президент України Володимир Зеленський під час вересневого візиту до США не зміг домогтися зняття обмежень на використання західних ракет проти росії. Однак сама необхідність випрошувати у Джо Байдена такий дозвіл, за словами Кафліна, є наслідком "некомпетентності" нового британського прем’єра Кіра Стармера.
 
Журналіст нагадав, що ракети Storm Shadow Україна отримала ще від попереднього британського уряду. Тоді британці дозволили бити цими ракетами по Криму, начебто не питаючи дозволу в США.
 
"Попри те, що [британські] ракетні системи покладаються на американські системи відстеження та наведення, міністри-консерватори лише повідомили США про використання ракет, а не запитали дозволу Вашингтона на нанесення ударів", – пише Кафлін.
 
Новий британський прем’єр Кір Стармер, який прийшов до влади цього літа, хоча і взяв курс на подальшу підтримку України, виявився незграбним у ролі керівника держави, вважає журналіст. Жертвою політичної недосвідченості Стармера, ймовірно, і стала Україна у питанні ракетних обмежень. 
 
"Ставши прем’єр-міністром, він створив новий прецедент, спершу попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь, тим самим дозволивши Вашингтону накласти вето на їх використання, якщо воно не відповідатиме політичним цілям адміністрації Байдена. У результаті українці тепер мають запаси зброї Storm Shadow, але не можуть її використовувати", – пише журналіст.

 

війна в УкраїніКір Стармерросія окупанти

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