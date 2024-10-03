Києву заборонили бити по росії через одну помилку британського прем'єра –The Telegraph

Недосвідченість нового керівника Британії дала американцям змогу ветувати використання навіть британської зброї.

Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території рф західними ракетами через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow.

Про це пише британська The Telegraph.

Автор публікації Кон Кафлін зазначає, що президент України Володимир Зеленський під час вересневого візиту до США не зміг домогтися зняття обмежень на використання західних ракет проти росії. Однак сама необхідність випрошувати у Джо Байдена такий дозвіл, за словами Кафліна, є наслідком "некомпетентності" нового британського прем’єра Кіра Стармера.

Журналіст нагадав, що ракети Storm Shadow Україна отримала ще від попереднього британського уряду. Тоді британці дозволили бити цими ракетами по Криму, начебто не питаючи дозволу в США.