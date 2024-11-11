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Київ бореться за формування "стартових позицій" для переговорів про війну після виграшу Трампа – Reuters

11 листопада 2024, 17:02
Київ бореться за формування
Фото: smnews.com.ua
Повернення Трампа підвищує перспективу можливих переговорів про війну.

Саме тому наступні 4-5 місяців стануть вирішальними у війні, пише агенція Reuters з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

"Ця зима – критичний момент. Війна наближається до кінця, сподіваюсь. Зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах, стартові позиції", - сказав дипломат. 

Перемога Дональда Трампа на виборах наближає перспективу переговорів про припинення війни росії в Україні, Київ бореться за те, щоб мати найсильнішу позицію для будь-яких переговорів, зокрема шляхом забезпечення більшої кількості зброї та витримки на полі бою.

Високопоставлений український чиновник сказав, що наступні чотири-п’ять місяців будуть ключовими, сигналізуючи про те, що повернення Трампа в Білий дім зосереджує уми Києва на можливому завершенні війни. Трамп, який складе присягу як президент США 20 січня, заявив, що закінчить війну швидко, але не сказав, яким чином.

"Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції, - додав чиновник на умовах анонімності. 

Офіційні особи чекають, кого Трамп обере на свої головні посади в сфері безпеки та оборони, щоб дізнатися, як він формуватиме політику в Україні. 

росія просувається найшвидшими темпами з 2022 року, незважаючи на значні втрати, і минулого тижня Україна заявила, що зіткнулася з приблизно 11 000 північнокорейських військ, дислокованих у Курській області рф.

Через нестачу живої сили українські війська втратили частину території, яку вони захопили під час серпневого вторгнення в Курськ, що, за словами президента Володимира Зеленського, могло стати розмінною монетою.

Також відомо, що він виключив екс-держсекретаря Майка Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським.

 
Дональд Трампвійна в Україні

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