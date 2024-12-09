Київ думає над ідеєю Макрона щодо розміщення іноземних військ – Зеленський

Також Макрон пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО.

Україні потрібні гарантії безпеки доки не буде запрошення на вступ до НАТО, однак для цього потрібні строки, коли Київ вступить до Альянсу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в себе в Telegram-каналі.

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля", - йдеться в дописі.

Глава держави додав, що Макрон пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО.

"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", - додав Зеленський.

Французький президент Еммануель Макрон заявив про можливість введення війська на територію України, але це викликало дискусію серед союзників України.