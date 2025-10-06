Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Київ хоче сам вирішувати, на що витрачати європейський кредит із заморожених російських активів – FT

06 жовтня 2025, 11:59
Київ хоче сам вирішувати, на що витрачати європейський кредит із заморожених російських активів – FT
Європейський Союз обговорює надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 140 мільярдів євро, сформованого за рахунок заморожених західними санкціями грошових залишків російських державних активів.

Заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що Україна повинна самостійно визначати, як використовувати кошти, отримані від заморожених російських активів, зокрема на покриття дефіциту бюджету, а не тільки на закупівлю зброї.

Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.

Європейський Союз обговорює надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 140 мільярдів євро, сформованого за рахунок заморожених західними санкціями грошових залишків російських державних активів. Позиції країн ЄС поки різняться: Бельгія виступає проти плану, вимагаючи розподілу ризиків і надання фінансових гарантій, тоді як Німеччина та Франція пропонують використовувати кошти виключно для закупівлі зброї в європейських виробників.

"Нам потрібна комбінація напрямків. Нам необхідно покривати дефіцит бюджету, а не тільки фінансувати витрати на безпеку та оборону. Це також соціальні зобов’язання українського уряду перед громадянами — пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери", — пояснив Кава.

За його словами, частина коштів має йти на відновлення, зокрема на повернення нормальних умов життя для громадян на звільнених територіях. За оцінками, Україні бракує 23 мільярдів доларів фінансування на наступний рік. Крім запланованого "репараційного" кредиту, Київ вже запросив нову програму МВФ.

війнаЄвросоюззаморожені активи рф

Останні матеріали

Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється