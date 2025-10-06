Київ хоче сам вирішувати, на що витрачати європейський кредит із заморожених російських активів – FT

Європейський Союз обговорює надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 140 мільярдів євро, сформованого за рахунок заморожених західними санкціями грошових залишків російських державних активів.

Заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що Україна повинна самостійно визначати, як використовувати кошти, отримані від заморожених російських активів, зокрема на покриття дефіциту бюджету, а не тільки на закупівлю зброї.

Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.

Європейський Союз обговорює надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 140 мільярдів євро, сформованого за рахунок заморожених західними санкціями грошових залишків російських державних активів. Позиції країн ЄС поки різняться: Бельгія виступає проти плану, вимагаючи розподілу ризиків і надання фінансових гарантій, тоді як Німеччина та Франція пропонують використовувати кошти виключно для закупівлі зброї в європейських виробників.

"Нам потрібна комбінація напрямків. Нам необхідно покривати дефіцит бюджету, а не тільки фінансувати витрати на безпеку та оборону. Це також соціальні зобов’язання українського уряду перед громадянами — пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери", — пояснив Кава.

За його словами, частина коштів має йти на відновлення, зокрема на повернення нормальних умов життя для громадян на звільнених територіях. За оцінками, Україні бракує 23 мільярдів доларів фінансування на наступний рік. Крім запланованого "репараційного" кредиту, Київ вже запросив нову програму МВФ.