Київ і Варшава скоординували кроки для припинення війни та повернення Криму, - Зеленський

"Сьогодні я щиро подякував Польщі та польському народу за підтримку у складний для нас час російської агресії"

Україна та Польща скоординували свої подальші кроки для припинення війни на Донбасі та повернення Автономної Республіки Крим, який окупувала Росія.

"Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на сході України та повернення окупованого Криму. Наша спільна та принципова позиція: безумовне виконання Мінських домовленостей, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах, санкції ЕС можуть переглядатися у сторону їх посилення, а не навпаки", - наголосив глава Української держави Володимир Зеленський на спільній прес-конференції президентів України та Польщі, повідомляє "Укрінформ".

Зеленський також подякував Польщі за підтримку у складні для країни часи російської агресії.

"Сьогодні я щиро подякував Польщі та польському народу за підтримку у складний для нас час російської агресії. Дякую, що впевнено стоїте на захисті міжнародного права. Ми високо цінуємо принциповість, рішучість та високий професіоналізм вашої делегації у Раді безпеки ООН, Євросоюзі, НАТО та інших міжнародних організацій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні триває офіційний візит Президента України до Польщі, в рамках якого він зустрічається з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, маршалком Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким та лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною. Увечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.