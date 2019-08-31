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Київ і Варшава скоординували кроки для припинення війни та повернення Криму, - Зеленський

"Сьогодні я щиро подякував Польщі та польському народу за підтримку у складний для нас час російської агресії"
Україна та Польща скоординували свої подальші кроки для припинення війни на Донбасі та повернення Автономної Республіки Крим, який окупувала Росія.
Київ і Варшава скоординували кроки для припинення війни та повернення Криму, - Зеленський Фото: з вільних джерел

"Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на сході України та повернення окупованого Криму. Наша спільна та принципова позиція: безумовне виконання Мінських домовленостей, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах, санкції ЕС можуть переглядатися у сторону їх посилення, а не навпаки", - наголосив глава Української держави Володимир Зеленський на спільній прес-конференції президентів України та Польщі, повідомляє "Укрінформ".

Зеленський також подякував Польщі за підтримку у складні для країни часи російської агресії.

"Сьогодні я щиро подякував Польщі та польському народу за підтримку у складний для нас час російської агресії. Дякую, що впевнено стоїте на захисті міжнародного права. Ми високо цінуємо принциповість, рішучість та високий професіоналізм вашої делегації у Раді безпеки ООН, Євросоюзі, НАТО та інших міжнародних організацій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні триває офіційний візит Президента України до Польщі, в рамках якого він зустрічається з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, маршалком Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким та лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною. Увечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

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