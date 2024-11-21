Київ і Захід схиляються до замороження війни без визнаних кордонів – Financial Times

Війна може бути заморожена з наступного року, вважають оглядачі

В Європі усе більше утверджується думка про те, що найбільш реалістичним форматом закінчення російсько-української війни є замороження конфлікту із відкладеним на невизначений строк питанням кордонів.

Про це в авторський статті пише Алек Рассел — керівник відділу іноземних новин газети Financial Times.

За його словами, у Брюсселі, попри певні побоювання щодо можливих дій Дональда Трампа, все більше сподіваються, що наступного року за його посередництва таки вдастся досягнути якщо не повного миру, то принаймні припинення вогню.

Рассел зазначає, що дехто й надалі вимагатиме відступу російських військ до кордонів 1991 року, "але все більше в Києві, Вашингтоні та в усій Європі існує спільна точка зору щодо найбільш імовірного результату: заморожений конфлікт із відкладенням питання кордонів на невизначений термін".