Київ і Захід схиляються до замороження війни без визнаних кордонів – Financial Times
21 листопада 2024, 20:32
Фото: Генштаб ЗСУ
Війна може бути заморожена з наступного року, вважають оглядачі
В Європі усе більше утверджується думка про те, що найбільш реалістичним форматом закінчення російсько-української війни є замороження конфлікту із відкладеним на невизначений строк питанням кордонів.
Про це в авторський статті пише Алек Рассел — керівник відділу іноземних новин газети Financial Times.
За його словами, у Брюсселі, попри певні побоювання щодо можливих дій Дональда Трампа, все більше сподіваються, що наступного року за його посередництва таки вдастся досягнути якщо не повного миру, то принаймні припинення вогню.
Рассел зазначає, що дехто й надалі вимагатиме відступу російських військ до кордонів 1991 року, "але все більше в Києві, Вашингтоні та в усій Європі існує спільна точка зору щодо найбільш імовірного результату: заморожений конфлікт із відкладенням питання кордонів на невизначений термін".
Люди, наближені до команди Трампа, описували сценарій, схожий на "корейський варіант", але без участі американських військ в охороні демілітаризованої зони. Оскільки розміщення миротворців ООН теж видається неможливим через право вето росії в Радбезі, Рассел вважає імовірним розміщення європейських сил на роздільній смузі між росіянами та українцями.
Журналіст вважає такий сценарій цілком імовірним, оскільки багато європейських урядів розуміють, що путін спробує напасти знову, якщо не буде реальних стримуючих факторів. І хоча "кошмарний сценарій", за яким Трамп змушує Україну до поступок на умовах Путіна, ще залишається на столі, європейські лідери все ж налаштовані стримано оптимістично.
"Трамп хоче війну вирішити, але не за будь-яку ціну. Це не може бути капітуляція України", – каже високопоставлений європейський чиновник, згадуючи ганебну втечу американців з Афганістану.
Зокрема існує думка, що Трамп може підписати реальні гарантії безпеки Україні, хоча й без обіцянки членства України в НАТО. Одна з ідей, яка виникла в його оточенні, полягає в тому, щоб пообіцяти "повернутися до боротьби", якщо путін порушить умови нової угоди, як він порушив Мінські угоди.