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Київ не піде на поступки у питанні вступу в НАТО під час переговорів про мир – МЗС України

15 січня 2025, 13:47
Київ не піде на поступки у питанні вступу в НАТО під час переговорів про мир – МЗС України
Фото: Associated Press/East News
Позиція України щодо прагнення вступити у НАТО є твердою.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на поступки у питанні права вступу в НАТО під час майбутніх переговорів про припинення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді.

Глава МЗС сказав, що позиція Києва щодо прагнення вступити у НАТО є твердою, курс на вступ у НАТО давно закріплений у Конституції і за членство України в Альянсі виступає переконлива більшість українського суспільства. 

"Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки", – додав міністр. 

Сибіга також поділився деталями розмови з іноземним колегою, який у далекому 2008 році був присутній на саміті у Бухаресті, де могли ухвалити рішення про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства. З його слів, Путін тоді прямо погрожував європейським лідерам, що окупує Україну, якщо таке рішення ухвалять. 

"Ми вже проходили "альтернативні варіанти". Ми бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких "сірих зон" призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО – це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави", – констатував він. 

"Як ми знаємо, тоді Альянс проявив слабкість та історичну недалекозорість. І що ми побачили потім? Росія окупувала Грузію, потім окупувала та анексувала Крим, а зараз – маємо повномасштабну війну. Ті помилки неприпустимо повторювати. Потрібні сильні рішення, що створять стратегічні гарантії трансатлантичної безпеки. А це – членство України в НАТО", – наголосив Сибіга. 

Він додав, що інші інструменти, зокрема двосторонні безпекові угоди з партнерами, є складовою підготовки України до членства у НАТО і інструментом її підсилення, але не можуть замінити членство. 

В листопаді того року ми писали, що Київ попросив НАТО про формальне запрошення до альянсу вже наступного тижня.

 

НАТОУкраїнаАндрій Сибіга

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